ندوة إقليمية بنواكشوط حول التحول الرقمى فى إفريقيا

MENAFN - Youm7) بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال ندوة إقليمية حول التحول الرقمي في إفريقيا، التي تنظمها غرفة التجارة الموريتانية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

وأكدت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الموريتانية أن الندوة تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا والعصرنة، وإنجاح التحول الرقمي؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح على سوماري وكيل وزارة التحول الرقمي أن الوزارة تعطي أهمية خاصة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية؛ من أجل تحسين خدماتها التجارية وذلك لدمجها واستخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر استجابة ودقة وفاعلية.

وأكد أن موريتانيا صادقت على خريطة عمل طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى مضاعفة الإنترنت ومقياس قطاع التحول الرقمي بالإضافة لمضاعفة نسبة التشغيل واستخدام الدفع عن طريق الموبايل.

وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ضاعف القطاع بنايات ومنشآت التحول الرقمي وكذلك الإنترنت المستخدمة، مبرزا أن هناك مشاريع هيكلية قيد الإنجاز لأجل دعم عصرنة ورقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

من جهته قال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة السيد وان عبد العزيز، إن التعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، يتلخص في إعطاء تصور من أجل العمل على مشروعين تكون لهما مردودية ااقتصادية واجتماعية خاصة على الطبقات الهشة.



