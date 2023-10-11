ولى العهد السعودى يؤكد ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة

قالت وكالة الأنباء السعودية في بيان، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أن المملكة "تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري" في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأشار البيان الذي أوردته

وكالة الأنباء السعودية

"واس" إلى أن الأمير

محمد بن سلمان

أكد خلال الاتصال على "موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل إزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع

غزة".

وأضاف البيان أن

ولي العهد السعودي

شدد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول

الشعب الفلسطيني

على حقوقه المشروعة.



