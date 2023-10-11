تبون يبحث مع أردوغان تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وزيارته المرتقبة للجزائر

MENAFN - Youm7) بحث الرئيسان الجزائرى، عبد المجيد تبون، والتركى رجب طيب أردوغان، تطورات الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى ومستجداته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاها تبون،

من أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.

وأضاف البيان أن الطرفين تناولا - أيضا - موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركى للجزائر الشهر المقبل.



