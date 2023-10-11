Thursday, 12 October 2023 07:24 GMT

تبون يبحث مع أردوغان تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وزيارته المرتقبة للجزائر

10/11/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيسان الجزائرى، عبد المجيد تبون، والتركى رجب طيب أردوغان، تطورات الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى ومستجداته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاها تبون،
من أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.

وأضاف البيان أن الطرفين تناولا - أيضا - موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركى للجزائر الشهر المقبل.



MENAFN11102023000132011024ID1107229148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث