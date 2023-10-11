تبون يبحث مع أردوغان تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وزيارته المرتقبة للجزائر

(MENAFN
- Youm7) بحث الرئيسان الجزائرى، عبد المجيد تبون، والتركى رجب طيب أردوغان، تطورات الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى ومستجداته.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاها تبون،
من أردوغان، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.
وأضاف البيان أن الطرفين تناولا - أيضا - موضوع العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس التركى للجزائر الشهر المقبل.
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