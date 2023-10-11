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وزارة الصحة تكشف خدمات علاج الحساسية والمناعة بفاكسيرا.. تفاصيل

10/11/2023 11:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إنه مع عمل الاختبارت والعلاج بالأمصال تستطيع التخلص من كابوس الحساسية فمع دخول فصل الخريف والشتاء وخروج الأطفال للمدارس يبدأ الخوف والقلق على الأطفال من زيادة أدوار الحساسية لديهم وسوء حالتهم وظهور أعراضها بدرجات متفاوتة مثل:



- العطس والسعال.

- حكة في الأنف أو الحلق.

- صعوبة بالتنفس.

- حكة أو احمرار في العين.

حكة جلدية ارتيكاريا و اكزيما



وتابعت : ومن اجل الانتهاء من كابوس الشتاء كل عام فلابد من الكشف لدى أكبر الأخصائين لعمل اختبارات الحساسية وأخذ أمصال للعلاج منها وهو ما توفرة لك عيادة الحساسية والمناعه بفاكسيرا .



وتتضمن خدمات العيادة.



-علاج حساسية الصدر - والربو الشعبي أطفال وبالغين

-علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية أطفال وبالغين

-علاج حساسية الجلد الارتيكاريا المزمنة والإكزيما

-علاج حساسية العين

- علاج حساسية الأطعمة والأدوية

- علاج حساسية الأطفال و برنامج تغذيه مناعيه لهم

- علاج الأمراض المناعية مثل الروماتويد والصدفية وضعف المناعة بسم النحل

- إجراء اختبارات الحساسيه للحالات التي تستدعى ذلك وعلاج مناعى بامصال الحساسية القياسية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية أطفال وبالغين

- الكشف على مرضى حساسية الصدر باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس









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