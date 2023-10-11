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المدارس تحصر الطلاب المتغيبين عن الدراسة وتحذرهم من الاستمرار فى الانقطاع

10/11/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مدارس عن حصر الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب وعدم الانضباط بالعام الدراسي الجديد منذ انطلاقه 30 سبتمبر الماضى، كما حذرت الطلاب من استمرار الانقطاع عن المدرسة، مشددة على أنه سيتم فصل كل من لم يحقق نسب الحضور المقرره
85٪ من أيام الدراسة الفعلية، مشددة على أنه يتم توجيه إنذار لأى طالب متغيب عن الدراسة تمهيدا لاتخاذ قرار بفصله مع منحه حق وفرصة إعادة القيد مرة أخرى.



وأعلنت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.



وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة "بنين - بنات - مشترك " - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الإتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .









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