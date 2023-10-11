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كيف تحجز تذكرة قطار دون الذهاب للمحطة.. تفاصيل

10/11/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Youm7) بعد التطور الذى شهدته السكة الحديد ، يمكن للراكب حجز تذكرة السفر على خطوط السكة الحديد من عدة اماكن دون الذهاب للمحطة، حيث شهدت منظومة حجز التذاكر تطور كبير اتاحت الحجز الإلكترونى من العاتف والحجز عن طريق محال الماركت.



وفى النقاط التالية نوضح طرق حجز التذاكر دون الذهاب لمحطة القطار.



1- الحجز الإلكترونى (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى يمكن الحجز من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد الحجز من المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .



4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ .



وفى السياق أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لاتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.



وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، ل اليوم السابع، أن الهيئة اتاحت حجز التذاكر اونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع اونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأشار "عامر" إلي أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، بحد اقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.











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