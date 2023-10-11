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للأطباء.. تعرف على الأوراق اللازمة للاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة

10/11/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت النقابة العامة للأطبا ، عن استمرار فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بمشروع العلاج، حتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية 2024، مشيرة إلى أنه قد يتم الإعلان فيما بعد عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024.





وأشارت النقابة، إلى أن الأوراق اللازمة للاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة، هى:



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صورة كارنية النقابة.



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صورة بطاقة الرقم القومى.



ـ صورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2023 "صورة إيصال السداد أو
بيان خصم من الراتب من جهة العمل".



ـ صورة حديثة لكل عضو "يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات".



ـ إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها "صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد".



ـ الأبناء 18 عاما فأكثر "صورة كارنيه الدراسة للأبناء".



ـ الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية أخرى.





وكان قد اتخذ مشروع العلاج، عدة قرارات جديدة، من بينها تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الأصلى لسن السبعين أولا، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى، وبالنسبة للأبناء الذكور من ذوى الهمم شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.







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