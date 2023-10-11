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رئيس جامعة حلوان: تكفل كاملً فى الخدمات الطبية لطلاب الجامعة والعلاج مجانًا

10/11/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال السيد قنديل رئيس جامعة حلوا ، إن الجامعة أوشكت على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبى على جميع الطلاب المستجدين على مستوى كليات الجامعة وذلك بهدف إعداد ملف طبى لكل طالب يتضمن الحالة الطبية له.



وأكد رئيس جامعة حلوان فى تصريحات ل " اليوم السابع" أن الجامعة لديها تكفل كامل بالطالب فى تقديم كافة الخدمات الطبية طوال سنوات الدراسة وتقديم العلاج مجانًا للطلاب والتدخل فى العمليات الجراحية وتحملها كاملة.



وتابع الدكتور السيد قنديل ، أن الجامعة تتكفل بكافة التدخلات الطبية لطلاب الجامعات من خلال موازنة الدولة وفى حالة وجود مصروفات إضافية بعد الانتهاء من موازنة الدولة يتم التكفل بالعلاج من خلال الموارد الذاتية للجامعة فى حالات الغسيل الكلوى والعمليات الكبيرة، مع تقديم العلاج الشهرى مجانا فى حالة الإصابة بالأمراض المزمنة.



وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه يتم تحصيل رسوم رمزية ضمن مصروفات الدراسة للعلاج الطبى ولكن الدولة تتكفل بالطالب الجامعى بشكل كامل فى حالات الأمراض طوال سنوات الدراسة فضلا عن مسئولية الجامعة عند تقديم كافة الخدمات الطبية فى حالة الحوادث سواء وقعت داخل الحرم الجامعى أو خارجه.









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