الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لمنع روسيا من الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان

MENAFN - Youm7) أكدت مندوبة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، أن أمريكا مارست ضغوطا على الدول، لكي لا تصوت لصالح روسيا في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت تسفاماريام فى تصريح لوسائل إعلامية : "إن انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي جرت أمس، لا تعكس إرادة الشعوب،..كانت هناك دول تعرضت للترهيب والتهديد من أجل عدم التصويت لروسيا". مؤكدة أن الضغوط أتت بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وأضافت: "تظهر النتائج التي رأيناها أنه لا يُسمح إلا لعدد قليل من البلدان بالانضمام،..هذا الأمر سوف يقوض شرعيته ومصداقيته وفعاليته، ولن يجعل الأمم المتحدة أقوى ..هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف الأمم المتحدة".



ولم تنجح روسيا يوم الاثنين في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2024-2026، حيث تنافست ألبانيا وبلغاريا وروسيا على مركزين من مجموعة دول أوروبا الشرقية، وحصلت ألبانيا على 123 صوتا، وبلغاريا على 160 صوتا، بينما حصلت روسيا على 83 صوتا.

يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت مجلس حقوق الإنسان، حيث يضم 47 دولة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا لثلاث سنوات، ولا يحق لدولة واحدة أن تشغل العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين، وبحسب الأمم المتحدة فإن المجلس هو"هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تدعيم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها".