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بدء عمليات إجلاء الكنديين من إسرائيل نهاية الأسبوع الجارى

10/11/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، إن الرحلات الجوية ستبدأ لمساعدة الكنديين على مغادرة تل أبيب، بحلول نهاية الأسبوع بمساعدة القوات المسلحة الكندية.

وقالت جولي إن هذه الرحلات ستتوجه إلى أثينا باليونان. وتتعاون شركة طيران كندا مع الحكومة لإعادة الكنديين وعائلاتهم والمقيمين الدائمين إلى كندا من أثينا.

ويتم بذل الجهود لتنسيق مخارج الكنديين والمقيمين الدائمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى تل أبيب. وقالت جولي إن هذا إجراء نادر، خاصة وأن الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة من مطار بن جوريون في تل أبيب. ومع ذلك، فإن العديد من المكالمات حول الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة دفعت كندا إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة.

ويقول رئيس أركان الدفاع الكندي الجنرال واين آير إنه من المتوقع أن تهبط أول طائرتين من طراز "سى سى-150" في أثينا حوالي منتصف نهار الأربعاء.
وأشارت جولي إلى أن هذه هي ثاني عملية مغادرة مدعومة يتعين على كندا ترتيبها خلال ستة أشهر، بعد الإخلاء في السودان في نهاية أبريل.


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