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الأهلي يواجه الكويت الكويتى اليوم بالبطولة العربية للسلة

10/11/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم الخميس فريق كرة سلة الأهلى
نظيره الكويت الكويتى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية التى تقام بقطر.



وخسر فريق كرة سلة الأهلي أمام نظيره سلا المغربى بنتيجة 78/85 فى نصف نهائي البطولة،
 وشهدت أول فترتين تقدم الأهلى على المنافس المغربى، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-17، والربع الثانى 36/42، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 55/55.



وودع الاتحاد السكندري البطولة بالخسارة أمام الأهلى فى ربع نهائي المنافسات بنتيجة 82/77.



وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.







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