الأهلي يواجه الكويت الكويتى اليوم بالبطولة العربية للسلة

الأهلي يواجه الكويت الكويتى اليوم بالبطولة العربية للسلة
التاريخ
10/11/2023 11:25:20 PM
(MENAFN
- Youm7) يلتقى اليوم الخميس فريق كرة سلة الأهلى
نظيره الكويت الكويتى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية التى تقام بقطر.
وخسر فريق كرة سلة الأهلي أمام نظيره سلا المغربى بنتيجة 78/85 فى نصف نهائي البطولة،
وشهدت أول فترتين تقدم الأهلى على المنافس المغربى، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-17، والربع الثانى 36/42، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 55/55.
وودع الاتحاد السكندري البطولة بالخسارة أمام الأهلى فى ربع نهائي المنافسات بنتيجة 82/77.
وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.
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