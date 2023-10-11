الأهلى يُنهي ترتيبات انضمام الدوليين لرحلة تنزانيا قبل مباراة سيمبا

MENAFN - Youm7) انهى مسئولو الأهلي إجراءات انضمام اللاعبين الدوليين للمارد الأحمر قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، حيث تقرر سفر التونسي علي معلول من اليابان إلى تنزانيا بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية تُقام في اليابان يوم 17 أكتوبر .فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسي تاو فقد إعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد إنتهاء مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجاري إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائى، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).



