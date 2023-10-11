الأهلى يُنهي ترتيبات انضمام الدوليين لرحلة تنزانيا قبل مباراة سيمبا

(MENAFN
- Youm7) انهى مسئولو الأهلي إجراءات انضمام اللاعبين الدوليين للمارد الأحمر قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم
، حيث تقرر سفر التونسي علي معلول من اليابان إلى تنزانيا بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية تُقام في اليابان يوم 17 أكتوبر .
فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسي تاو فقد إعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد إنتهاء مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجاري إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائى، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).
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