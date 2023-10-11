11 انتصارا و6 هزائم.. التاريخ ينحاز لمنتخب مصر أمام زامبيا

(MENAFN
- Youm7) يخوض المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث دخل الفراعنة معسكراً مغلقاً بالإمارات يتخلله مباراتين وديتين، أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر الجاري، فيما يلتقي في الودية الثانية مع منتخب الجزائر يوم 16 من نفس الشهر.
وجاءت تاريخ مواجهات مصر وزامبيا كالتالي:
. عدد المواجهات: 22
. فوز منتخب مصر: 11
. فوز منتخب زامبيا: 6
. تعادل المنتخبين: 5
. سجل منتخب مصر: 36 هدفا
. سجل منتخب زامبيا: 25 هدفا
المواجهات جاءت كالتالي:
. 04 مارس 1974 مصر
3 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية
. 15 يوليو 1977 مصر
2 ×
0 زامبيا - تصفيات كأس العالم
. 31 يوليو 1977 زامبيا 0 ×
0 مصر - تصفيات كأس العالم
. 01 أكتوبر 1982 مصر 3 ×
5
زامبيا - مباراة دولية ودية
. 03 أكتوبر 1982 مصر 0 ×
0 زامبيا - مباراة دولية ودية
. 18 ديسمبر 1988 زامبيا 2 ×
1
مصر -
مباراة دولية ودية
. 20 ديسمبر 1988 زامبيا 1 ×
2
مصر -
مباراة دولية ودية
. 13 يناير 1992 مصر 0 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية
. 13 يناير 1993 زامبيا 1 × 0 مصر - مباراة دولية ودية
. 27 أغسطس 1994 مصر 0 × 4 زامبيا - بطولة ودية بالقاهرة
. 26 نوفمبر 1995 مصر 3 × 1
زامبيا - كأس سيمبا الودية
. 27 يناير 1996 زامبيا 3 × 1مصر - كأس الأمم الأفريقية
. 13 فبراير 1998 مصر
4 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية
. 23 يناير 2000 مصر 2 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية
. 09 يناير 2001 مصر
3 × 1 زامبيا - مباراة دولية ودية
. 31 يناير 2002 مصر 2 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية
. 10 مارس 2003 زامبيا 0 × 0 مصر - مباراة دولية ودية
. 30 يناير 2008 مصر
1× 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية
. 29 مارس 2009 مصر 1 × 1 زامبيا – تصفيات كأس العالم
. 10 أكتوبر 2009 زامبيا 0 × 1 مصر
تصفيات كأس العالم
. 14 نوفمبر 2013 مصر 2 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية
. 11 أكتوبر 2015 مصر 3 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية
واستدعى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لمعسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.
MENAFN11102023000132011024ID1107229135