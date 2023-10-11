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11 انتصارا و6 هزائم.. التاريخ ينحاز لمنتخب مصر أمام زامبيا

10/11/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث دخل الفراعنة معسكراً مغلقاً بالإمارات يتخلله مباراتين وديتين، أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر الجاري، فيما يلتقي في الودية الثانية مع منتخب الجزائر يوم 16 من نفس الشهر.



وجاءت تاريخ مواجهات مصر وزامبيا كالتالي:



. عدد المواجهات: 22

. فوز منتخب مصر: 11

. فوز منتخب زامبيا: 6

. تعادل المنتخبين: 5

. سجل منتخب مصر: 36 هدفا

. سجل منتخب زامبيا: 25 هدفا



المواجهات جاءت كالتالي:



. 04 مارس 1974 مصر
3 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

. 15 يوليو 1977 مصر
2 ×
0 زامبيا - تصفيات كأس العالم

. 31 يوليو 1977 زامبيا 0 ×
0 مصر - تصفيات كأس العالم

. 01 أكتوبر 1982 مصر 3 ×
5
زامبيا - مباراة دولية ودية

. 03 أكتوبر 1982 مصر 0 ×
0 زامبيا - مباراة دولية ودية

. 18 ديسمبر 1988 زامبيا 2 ×
1
مصر -
مباراة دولية ودية

. 20 ديسمبر 1988 زامبيا 1 ×
2
مصر -
مباراة دولية ودية

. 13 يناير 1992 مصر 0 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

. 13 يناير 1993 زامبيا 1 × 0 مصر - مباراة دولية ودية

. 27 أغسطس 1994 مصر 0 × 4 زامبيا - بطولة ودية بالقاهرة

. 26 نوفمبر 1995 مصر 3 × 1
زامبيا - كأس سيمبا الودية

. 27 يناير 1996 زامبيا 3 × 1مصر - كأس الأمم الأفريقية

. 13 فبراير 1998 مصر
4 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

. 23 يناير 2000 مصر 2 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

. 09 يناير 2001 مصر
3 × 1 زامبيا - مباراة دولية ودية

. 31 يناير 2002 مصر 2 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

. 10 مارس 2003 زامبيا 0 × 0 مصر - مباراة دولية ودية

. 30 يناير 2008 مصر
1× 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

. 29 مارس 2009 مصر 1 × 1 زامبيا – تصفيات كأس العالم

. 10 أكتوبر 2009 زامبيا 0 × 1 مصر
تصفيات كأس العالم

. 14 نوفمبر 2013 مصر 2 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية

. 11 أكتوبر 2015 مصر 3 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية



واستدعى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لمعسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.







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