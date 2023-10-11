تخطيط الأهلى توصي بضم بديل على معلول وجلسة مع كولر لحسم الملف

(MENAFN
- Youm7) أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بضروة ضم ظهير أيسر للفريق خلال الفترة القادمة سواء في إنتقالات يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير، وترى اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وحسام غالي أن الدولي التونسي على معلول لم يعد يؤدي بنفس القوة واللياقة البدنية بسبب عامل السن ( 34 عاماً)>
ويبحث مسئولو النادي الأهلي عن بديل قوي ليكون متواجد في الجبهة اليسرى مع اللاعب الشاب كريم الدبيس الذي يُجيد في هذا المركز ويؤدي بشكل جيد حينما يتم الدفع به لكن لابد من وجود لاعب أخر معه في نفس الجبهة وأن يكون لديه خبرات إمكانيات أكبر من الدبيس.
وتتناقش لجنة التخطيط مع كولر في هذا الأمر خلال الإجتماع المُرتقب بينهما والذي سيتطرق إلى الصفقات المتوقعة للفريق والتي يأتي في مقدمتها ، الظهير الأيسر الذي يحتاج للتدعيم السريع في ظل إرتفاع سن
علي معلول وإن كان هذا لا يُقلل من حجم عطاء وإخلاص اللاعب التونسي الذي يُعد واحداً من أهم وأفضل المحترفين الأجانب في تاريخ الأهلي فقد حقق نجاحات كبيرة مع الفريق منذ إنتقاله للقلعة الحمراء عام 2016.
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