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تخطيط الأهلى توصي بضم بديل على معلول وجلسة مع كولر لحسم الملف

10/11/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Youm7) أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بضروة ضم ظهير أيسر للفريق خلال الفترة القادمة سواء في إنتقالات يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير، وترى اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وحسام غالي أن الدولي التونسي على معلول لم يعد يؤدي بنفس القوة واللياقة البدنية بسبب عامل السن ( 34 عاماً)>



ويبحث مسئولو النادي الأهلي عن بديل قوي ليكون متواجد في الجبهة اليسرى مع اللاعب الشاب كريم الدبيس الذي يُجيد في هذا المركز ويؤدي بشكل جيد حينما يتم الدفع به لكن لابد من وجود لاعب أخر معه في نفس الجبهة وأن يكون لديه خبرات إمكانيات أكبر من الدبيس.



وتتناقش لجنة التخطيط مع كولر في هذا الأمر خلال الإجتماع المُرتقب بينهما والذي سيتطرق إلى الصفقات المتوقعة للفريق والتي يأتي في مقدمتها ، الظهير الأيسر الذي يحتاج للتدعيم السريع في ظل إرتفاع سن
علي معلول وإن كان هذا لا يُقلل من حجم عطاء وإخلاص اللاعب التونسي الذي يُعد واحداً من أهم وأفضل المحترفين الأجانب في تاريخ الأهلي فقد حقق نجاحات كبيرة مع الفريق منذ إنتقاله للقلعة الحمراء عام 2016.











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