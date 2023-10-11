مصر ضد زامبيا.. فيتوريا يستقر على التشكيل المتوقع للفراعنة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى منتخب مصر نظيره الزامبى وديًا فى المعسكر الدولى الودى الذى يخوض فيه الفراعنة مباراتين قويتين ضد خصمين من مدرستين مختلفتين فى أفريقيا، وهما زامبيا المنتخب المتطور الذى يتسم بالقوة البدنية والمحترفين الكثر فى أوروبا، ومنتخب الجزائر المدجج بالنجوم.
وقرر فيتوريا الاعتماد على التشكيل الأساسى للفراعنة فى اللقاء الودى اليوم أمام زامبيا والذى يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، والرباعى محمد حمدى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده فى وسط الملعب، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.
وتحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطنى الأول، عن كواليس معسكر الفراعنة فى الإمارات، موضحا أن الجهاز الفنى يستهدف أكبر استفادة من المعسكر الحالي.
وقال حازم إمام فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "المعسكر حتى الآن ناجح، وفيتوريا أراد أن يكون هذا المعسكر كبطولة مصغرة قبل المشاركة فى بطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم، وكل معسكر يتم ضم وجوه جديدة وفقا لاستراتيجية المدرب البرتغالي".
وواصل المشرف على المنتخب: "الاختيارات التى ضمها فيتوريا كلها منطقية، وهناك مواهب واعدة فى المنتخب مثل أحمد نبيل كوكا، ومن قبل كان معنا حسام عبد المجيد وإبراهيم عادل، وهو تأكيد على التناسق والانسجام بين المنتخبين الأول والأولمبي".
وشارك فى تدريب منتخب مصر 25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، عمر كمال، محمد حمدى، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامى، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد الننى، محمود حماده، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.
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