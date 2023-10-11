مصر ضد زامبيا.. فيتوريا يستقر على التشكيل المتوقع للفراعنة

MENAFN - Youm7) يلتقى منتخب مصر نظيره الزامبى وديًا فى المعسكر الدولى الودى الذى يخوض فيه الفراعنة مباراتين قويتين ضد خصمين من مدرستين مختلفتين فى أفريقيا، وهما زامبيا المنتخب المتطور الذى يتسم بالقوة البدنية والمحترفين الكثر فى أوروبا، ومنتخب الجزائر المدجج بالنجوم.

وقرر فيتوريا الاعتماد على التشكيل الأساسى للفراعنة فى اللقاء الودى اليوم أمام زامبيا والذى يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، والرباعى محمد حمدى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده فى وسط الملعب، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وتحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطنى الأول، عن كواليس معسكر الفراعنة فى الإمارات، موضحا أن الجهاز الفنى يستهدف أكبر استفادة من المعسكر الحالي.



وقال حازم إمام فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "المعسكر حتى الآن ناجح، وفيتوريا أراد أن يكون هذا المعسكر كبطولة مصغرة قبل المشاركة فى بطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم، وكل معسكر يتم ضم وجوه جديدة وفقا لاستراتيجية المدرب البرتغالي".

وواصل المشرف على المنتخب: "الاختيارات التى ضمها فيتوريا كلها منطقية، وهناك مواهب واعدة فى المنتخب مثل أحمد نبيل كوكا، ومن قبل كان معنا حسام عبد المجيد وإبراهيم عادل، وهو تأكيد على التناسق والانسجام بين المنتخبين الأول والأولمبي".

وشارك فى تدريب منتخب مصر 25 لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، عمر كمال، محمد حمدى، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامى، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد الننى، محمود حماده، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.



