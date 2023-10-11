مسؤول أمني عربي: تطوير صناعة الأمن السيبراني تحمي بلداننا من مخاطر الهجمات الإلكترونية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 11 - 10 (كونا) -- أكد رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني المهندس بدر الصالحي اليوم الأربعاء أهمية تطوير صناعة الأمن السيبراني لحماية البلدان العربية من مخاطر الهجمات الإلكترونية والتصدي لها عبر التعاون المشترك واستحداث التكنولوجيا المتطورة.
وقال الصالحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المقام في أبوظبي إن أبرز التوصيات التي خرجت بها الجلسات والحوارات النقاشية من اجتماعات وتمارين تحاكي خطورة الهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها.
وأفاد بأن التعامل مع موضوع الأمن السيبراني لا يمكن أن يتم التعامل معه بمعزل عن الآخرين فهو عابر للحدود ويتم من خلال العمل والتعاون الدولي بشأنه.
وشدد على ضرورة النظر إلى موضوع الأمن السيبراني من جانبين الأول استباقي قبل وقوع الهجمات الالكترونية يتم تطويره عبر تأهيل الكوادر وفرق المراكز الوطنية للأمن السيبراني والثاني من خلال خلق صناعات وطنية للدول تعزز السيادة الرقمية وتقلل الاعتماد على التقنيات المستوردة.
ولفت الصالحي إلى دعم المركز منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن أكثر من 190 مشروعا ومبادرة في الأمن السيبراني في أكثر من 50 دولة بما فيها 22 دولة عربية فضلا عن إنشاء مراكز وطنية معنية بالأمن السيبراني.
وذكر أيضا أن المركز عمل العديد من الاستراتيجيات الوطنية حددت الأطر وجوانب العمل وساهمت في بناء حلول تقنية لمراقبة ورصد الهجمات الإلكترونية والتعامل معها إضافة الى برامج التأهيل والتدريب للكوادر المتخصصة.
وأشار الصالحي إلى أهداف المركز في وضع الأطر والخطط بمجال الأمن السيبراني من خلال إجراء الدراسات الإقليمية وعقد ورش العمل ورفع مستوى الوعي والخبرات في الأمن السيبراني في قطاع البنى التحتية للمعلومات علاوة على الاستجابة لمتطلبات الأمن السيبراني لأحدث التطورات.
وكانت فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني قد انطلقت في أبوظبي الاثنين الماضي بتنظيم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شارك بها 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ضمنها دولة الكويت إضافة إلى 10 منظمات دولية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.
يذكر أن المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني أسس في ديسمبر عام 2012 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومقره في سلطنة عمان بهدف إنشاء بيئة أكثر أمنا وتعاونا في مجال الأمن السيبراني في المنطقة العربية وتعزيز دور الاتحاد الدولي للإتصالات في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. (النهاية) س خ م / ر س
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