مسؤول أمني عربي: تطوير صناعة الأمن السيبراني تحمي بلداننا من مخاطر الهجمات الإلكترونية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

أبوظبي - 11 - 10 (كونا) -- أكد رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني المهندس بدر الصالحي اليوم الأربعاء أهمية تطوير صناعة الأمن السيبراني لحماية البلدان العربية من مخاطر الهجمات الإلكترونية والتصدي لها عبر التعاون المشترك واستحداث التكنولوجيا المتطورة.

وقال الصالحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المقام في أبوظبي إن أبرز التوصيات التي خرجت بها الجلسات والحوارات النقاشية من اجتماعات وتمارين تحاكي خطورة الهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها.

وأفاد بأن التعامل مع موضوع الأمن السيبراني لا يمكن أن يتم التعامل معه بمعزل عن الآخرين فهو عابر للحدود ويتم من خلال العمل والتعاون الدولي بشأنه.

وشدد على ضرورة النظر إلى موضوع الأمن السيبراني من جانبين الأول استباقي قبل وقوع الهجمات الالكترونية يتم تطويره عبر تأهيل الكوادر وفرق المراكز الوطنية للأمن السيبراني والثاني من خلال خلق صناعات وطنية للدول تعزز السيادة الرقمية وتقلل الاعتماد على التقنيات المستوردة.

ولفت الصالحي إلى دعم المركز منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن أكثر من 190 مشروعا ومبادرة في الأمن السيبراني في أكثر من 50 دولة بما فيها 22 دولة عربية فضلا عن إنشاء مراكز وطنية معنية بالأمن السيبراني.

وذكر أيضا أن المركز عمل العديد من الاستراتيجيات الوطنية حددت الأطر وجوانب العمل وساهمت في بناء حلول تقنية لمراقبة ورصد الهجمات الإلكترونية والتعامل معها إضافة الى برامج التأهيل والتدريب للكوادر المتخصصة.

وأشار الصالحي إلى أهداف المركز في وضع الأطر والخطط بمجال الأمن السيبراني من خلال إجراء الدراسات الإقليمية وعقد ورش العمل ورفع مستوى الوعي والخبرات في الأمن السيبراني في قطاع البنى التحتية للمعلومات علاوة على الاستجابة لمتطلبات الأمن السيبراني لأحدث التطورات.

وكانت فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني قد انطلقت في أبوظبي الاثنين الماضي بتنظيم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شارك بها 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ضمنها دولة الكويت إضافة إلى 10 منظمات دولية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.

يذكر أن المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني أسس في ديسمبر عام 2012 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومقره في سلطنة عمان بهدف إنشاء بيئة أكثر أمنا وتعاونا في مجال الأمن السيبراني في المنطقة العربية وتعزيز دور الاتحاد الدولي للإتصالات في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. (النهاية) س خ م / ر س