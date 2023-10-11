Thursday, 12 October 2023 07:22 GMT

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس التركي التصعيد العسكري في غزة

10/11/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 10 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس التركي.
وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي أكد خلال الاتصال ان المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.
وشدد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني اصافة إلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وأشار إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. (النهاية)

ع س ط / ه س ص




MENAFN11102023000071011013ID1107229131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث