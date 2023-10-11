ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس التركي التصعيد العسكري في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 10 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس التركي.
وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي أكد خلال الاتصال ان المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.
وشدد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني اصافة إلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وأشار إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. (النهاية)
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