الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره التركي والمستشار الألماني الوضع في فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مستجدات الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن "الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان تناولا فيها موضوع العلاقات الثنائية بينن البلدين بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى الجزائر شهر نوفمبر المقبل".
وأوضح ذات البيان أن "المكالمة كانت فرصة للرئيسين من أجل التطرق إلى مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
كما تلقى الرئيس عبدالمجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتز تم خلالها "تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات وفي مقدمتها قطاعي الطاقة والصناعة".
وأشار إلى أن "الطرفين بحثا بذات المناسبة قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين لا سيما مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي مقدمتها العدوان على قطاع غزة بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل". (النهاية)
م ر / ه س ص
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