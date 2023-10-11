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الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره التركي والمستشار الألماني الوضع في فلسطين المحتلة

10/11/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مستجدات الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن "الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان تناولا فيها موضوع العلاقات الثنائية بينن البلدين بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى الجزائر شهر نوفمبر المقبل".
وأوضح ذات البيان أن "المكالمة كانت فرصة للرئيسين من أجل التطرق إلى مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
كما تلقى الرئيس عبدالمجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتز تم خلالها "تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات وفي مقدمتها قطاعي الطاقة والصناعة".
وأشار إلى أن "الطرفين بحثا بذات المناسبة قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين لا سيما مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي مقدمتها العدوان على قطاع غزة بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل". (النهاية)

م ر / ه س ص



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