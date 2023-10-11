البيت الأبيض: نتشاور مع مصر لفتح ممر آمن للمدنيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مناقشات مع الجانبين المصري والإسرائيلي لفتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة الذين يتعرضون منذ السبت الماضي لغارات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض "نعتقد أن الممر الآمن مهم ونريد أن نرى فتح ممر آمن".
وأكد ضرورة أن يكون للمساعدات الإنسانية "وسيلة للاستمرار في الوصول إلى الشعب الفلسطيني".
وتابع "نجري مناقشات نشطة مع المصريين والإسرائيليين في هذا الشأن".
كان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي قد وصف في كلمة ألقاها في وقت سابق من اليوم الأربعاء أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما يشهده القطاع بأنه "أشبه ما يكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا". (النهاية)
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