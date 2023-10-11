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البيت الأبيض: نتشاور مع مصر لفتح ممر آمن للمدنيين في غزة

10/11/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مناقشات مع الجانبين المصري والإسرائيلي لفتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة الذين يتعرضون منذ السبت الماضي لغارات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض "نعتقد أن الممر الآمن مهم ونريد أن نرى فتح ممر آمن".
وأكد ضرورة أن يكون للمساعدات الإنسانية "وسيلة للاستمرار في الوصول إلى الشعب الفلسطيني".
وتابع "نجري مناقشات نشطة مع المصريين والإسرائيليين في هذا الشأن".
كان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي قد وصف في كلمة ألقاها في وقت سابق من اليوم الأربعاء أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما يشهده القطاع بأنه "أشبه ما يكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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