الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة: لابد من تجنب توسيع دائرة الصراع في الساحة الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع الجارية على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان له إن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من غوتيريش استعرضا خلاله الاتصالات والتحركات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي للحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأعرب غوتيريش عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس السيسي بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.
وتقدم غوتيريش بالشكر للرئيس السيسي على الجهود التي تقوم بها مصر ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. (النهاية)
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