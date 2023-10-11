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الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة: لابد من تجنب توسيع دائرة الصراع في الساحة الفلسطينية

10/11/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع الجارية على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان له إن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من غوتيريش استعرضا خلاله الاتصالات والتحركات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي للحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأعرب غوتيريش عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس السيسي بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.
وتقدم غوتيريش بالشكر للرئيس السيسي على الجهود التي تقوم بها مصر ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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