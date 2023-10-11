رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير خارجية كندا تطورات الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأربعاء هاتفيا مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل تخفيض التصعيد.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصال هاتفي من وزيرة خارجية كندا أعرب خلالها عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
كما أكد على ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. (النهاية)
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