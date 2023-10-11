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رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير خارجية كندا تطورات الأوضاع في فلسطين

10/11/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأربعاء هاتفيا مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل تخفيض التصعيد.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصال هاتفي من وزيرة خارجية كندا أعرب خلالها عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
كما أكد على ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. (النهاية)

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