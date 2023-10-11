الأمين العام للناتو: سنكثف دعمنا لأوكرانيا لمواجهة تداعيات فصل الشتاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 11 - 10 (كونا) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الأربعاء إن الحلف سيكثف دعمه لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة شتاء آخر من الحرب.
وأضاف شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي بختام اليوم الأول لاجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل "روسيا تكثف هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية وتستعد مرة أخرى لاستخدام الشتاء كسلاح حرب".
وبحث وزراء دفاع الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطورات الحرب في أوكرانيا.
وقال شتولتنبرغ إن أكثر من 50 دولة بما في ذلك جميع أعضاء الناتو ركزت على احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا.
وتابع "ناقشنا اليوم في مجلس الناتو وأوكرانيا أولويات أوكرانيا في طريقها إلى عضوية الناتو".
وسيلتقي وزراء دفاع الناتو غدا لمناقشة تعزيز الردع والدفاع ومهام الناتو وعملياته والوضع في الشرق الأوسط. (النهاية)
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