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الأمين العام للناتو: سنكثف دعمنا لأوكرانيا لمواجهة تداعيات فصل الشتاء

10/11/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 11 - 10 (كونا) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الأربعاء إن الحلف سيكثف دعمه لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة شتاء آخر من الحرب.
وأضاف شتولتنبرغ في مؤتمر صحفي بختام اليوم الأول لاجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل "روسيا تكثف هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية وتستعد مرة أخرى لاستخدام الشتاء كسلاح حرب".
وبحث وزراء دفاع الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطورات الحرب في أوكرانيا.
وقال شتولتنبرغ إن أكثر من 50 دولة بما في ذلك جميع أعضاء الناتو ركزت على احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا.
وتابع "ناقشنا اليوم في مجلس الناتو وأوكرانيا أولويات أوكرانيا في طريقها إلى عضوية الناتو".
وسيلتقي وزراء دفاع الناتو غدا لمناقشة تعزيز الردع والدفاع ومهام الناتو وعملياته والوضع في الشرق الأوسط. (النهاية)

ن خ / ه س ص



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