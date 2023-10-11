حقوق الإنسان العربية: القصف والحصار الكامل لغزة جريمة إبادة جماعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- نددت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم الاربعاء بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه الخامس مؤكدة ان القطاع يتعرض لجريمة ابادة جماعية.
وقالت اللجنة في بيان انها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والتي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وشددت اللجنة "على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى برفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين والذي نص في مادته الثانية على أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة كل ممارساتها والعمل على ازالتها وأن للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".
كما اكدت اللجنة ان "حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة إلا أن ما نشهده من عقوبات جماعية ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية ترقى لجريمة إبادة جماعية".
واستنكرت تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني وقالت ان ذلك يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
واضافت ان أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية ومعظمهم من النساء والأطفال ما يستوجب وقف الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمساءلة والمحاسبة عن الجرائم.
ورأت اللجنة "أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة هي من مسببات الوضع الحالي" موضحة أن عدم التعاطي مع الوقائع طمأن قوة الاحتلال الى ارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني.
وأعادت القول "بعد ان شهد قطاع غزة جرائم بحق مسيرات العودة السلمية في 2018 من دون تحرك دولي لحمايتها نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية". (النهاية)
م م / م ف م / ر ج
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