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حقوق الإنسان العربية: القصف والحصار الكامل لغزة جريمة إبادة جماعية

10/11/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 10 (كونا) -- نددت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم الاربعاء بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه الخامس مؤكدة ان القطاع يتعرض لجريمة ابادة جماعية.
وقالت اللجنة في بيان انها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والتي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وشددت اللجنة "على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى برفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين والذي نص في مادته الثانية على أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة كل ممارساتها والعمل على ازالتها وأن للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".
كما اكدت اللجنة ان "حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة إلا أن ما نشهده من عقوبات جماعية ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية ترقى لجريمة إبادة جماعية".
واستنكرت تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني وقالت ان ذلك يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
واضافت ان أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية ومعظمهم من النساء والأطفال ما يستوجب وقف الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمساءلة والمحاسبة عن الجرائم.
ورأت اللجنة "أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة هي من مسببات الوضع الحالي" موضحة أن عدم التعاطي مع الوقائع طمأن قوة الاحتلال الى ارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني.
وأعادت القول "بعد ان شهد قطاع غزة جرائم بحق مسيرات العودة السلمية في 2018 من دون تحرك دولي لحمايتها نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية". (النهاية)

م م / م ف م / ر ج



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