موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 1100 شهيد وأكثر من 5339 مصابا بجروح مختلفة ووزارة الصحة الفلسطينية تقول إن نحو 60 بالمئة من الإصابات في قطاع غزة هي من النساء والأطفال.
القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية يطالب برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين برصاص جيش الاحتلال ومستوطنين ثلاثة منهم في بلدة (قصرة) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية وتقول إن فتى فلسطينيا عمره 16 عاما استشهد برصاص الاحتلال أيضا في بلدة (بني نعيم) قرب (الخليل).
الجزائر - السلطات الانتقالية في النيجر تعلن منح المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الدولة لويز أوبان مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد وتعتبر أن "المنظمة التي تمثلها أصبحت غير مرغوب بها في النيجر.
عمان - النائب أحمد الصفدي يفوز للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس النواب الأردني في انتخابات حصل فيها على 82 صوتا من أصل 128 صوتا ليتغلب على منافسه النائب نصار القيسي الذي حصل على 35 صوتا فيما ألغيت 11 ورقة انتخابية. (النهاية) ر ج
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