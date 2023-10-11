موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 1100 شهيد وأكثر من 5339 مصابا بجروح مختلفة ووزارة الصحة الفلسطينية تقول إن نحو 60 بالمئة من الإصابات في قطاع غزة هي من النساء والأطفال.

القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية يطالب برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين برصاص جيش الاحتلال ومستوطنين ثلاثة منهم في بلدة (قصرة) جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية وتقول إن فتى فلسطينيا عمره 16 عاما استشهد برصاص الاحتلال أيضا في بلدة (بني نعيم) قرب (الخليل).

الجزائر - السلطات الانتقالية في النيجر تعلن منح المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الدولة لويز أوبان مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد وتعتبر أن "المنظمة التي تمثلها أصبحت غير مرغوب بها في النيجر.

عمان - النائب أحمد الصفدي يفوز للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس النواب الأردني في انتخابات حصل فيها على 82 صوتا من أصل 128 صوتا ليتغلب على منافسه النائب نصار القيسي الذي حصل على 35 صوتا فيما ألغيت 11 ورقة انتخابية. (النهاية) ر ج