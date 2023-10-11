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الأمم المتحدة: النازحون بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة حوالي 338 ألفا

10/11/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 تشرين الأول (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين ارتفع خلال 24 ساعة إلى 75 ألف شخص إضافي ليصل إلى 338,934 شخصا.
وقال تقرير الشؤون الإنسانية اليومي، إن الأونروا تستضيف 218,597 أو 65 بالمئة من النازحين في 92 مدرسة، بالإضافة إلى ذلك، لجأ 14,837 نازحًا إلى 18 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 105,500 نازح، دمرت منازلهم أو تضررت أو غادروها بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم.
وأشار التقرير الى مغادرة جزء من النازحين منازلهم بعد تحذيرات السلطات الإسرائيلية بالإخلاء.
وكانت آخر خريطة تحذيرية للإخلاء صدرت في 10 تشرين الأول للانتقال من حي الدرج في مدينة غزة، حسب التقرير.
-- (بترا)
م د/ف ج
12/10/2023 04:04:28

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