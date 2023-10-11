الأمم المتحدة: النازحون بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة حوالي 338 ألفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 تشرين الأول (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين ارتفع خلال 24 ساعة إلى 75 ألف شخص إضافي ليصل إلى 338,934 شخصا.
وقال تقرير الشؤون الإنسانية اليومي، إن الأونروا تستضيف 218,597 أو 65 بالمئة من النازحين في 92 مدرسة، بالإضافة إلى ذلك، لجأ 14,837 نازحًا إلى 18 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 105,500 نازح، دمرت منازلهم أو تضررت أو غادروها بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم.
وأشار التقرير الى مغادرة جزء من النازحين منازلهم بعد تحذيرات السلطات الإسرائيلية بالإخلاء.
وكانت آخر خريطة تحذيرية للإخلاء صدرت في 10 تشرين الأول للانتقال من حي الدرج في مدينة غزة، حسب التقرير.
-- (بترا)
م د/ف ج
12/10/2023 04:04:28
MENAFN11102023000117011021ID1107229122
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