إسرائيل قتلت 26 فلسطينا خلال 4 أيام في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 تشرين الأول (بترا)-أورد تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بين 7 و11 تشرين الأول 26 فلسطينيًا من بينهم ثلاثة أطفال.

كما أصابت قوات الاحتلال 427 فلسطينيًا، من بينهم 62 طفلاً بجروح.

وأصيب 131 منهم بالذخيرة الحية، وأصيب 35 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وأصيب تسعة بشظايا أو قنابل الغاز المسيل للدموع، وتعرض 25 للاعتداء الجسدي.

إلى ذلك، وثّقت منظمة الصحة العالمية 18 هجمة صحية منذ 7 تشرين الأول في الضفة الغربية، بما في ذلك 15 هجمة شملت عرقلة تقديم الرعاية الصحية؛ سبعة تنطوي على العنف الجسدي تجاه الفرق الصحية؛ وخمسة تنطوي على احتجاز العاملين في مجال الصحة وسيارات الإسعاف؛ وثلاثة تنطوي على البحث العسكري للأصول الصحية.

-- (بترا)

م د/ ف ج

12/10/2023 04:04:09

