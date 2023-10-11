إسرائيل قتلت 26 فلسطينا خلال 4 أيام في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 تشرين الأول (بترا)-أورد تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت بين 7 و11 تشرين الأول 26 فلسطينيًا من بينهم ثلاثة أطفال.
كما أصابت قوات الاحتلال 427 فلسطينيًا، من بينهم 62 طفلاً بجروح.
وأصيب 131 منهم بالذخيرة الحية، وأصيب 35 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وأصيب تسعة بشظايا أو قنابل الغاز المسيل للدموع، وتعرض 25 للاعتداء الجسدي.
إلى ذلك، وثّقت منظمة الصحة العالمية 18 هجمة صحية منذ 7 تشرين الأول في الضفة الغربية، بما في ذلك 15 هجمة شملت عرقلة تقديم الرعاية الصحية؛ سبعة تنطوي على العنف الجسدي تجاه الفرق الصحية؛ وخمسة تنطوي على احتجاز العاملين في مجال الصحة وسيارات الإسعاف؛ وثلاثة تنطوي على البحث العسكري للأصول الصحية.
-- (بترا)
م د/ ف ج
12/10/2023 04:04:09
MENAFN11102023000117011021ID1107229121
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