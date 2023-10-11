كتائب القسام تطلق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها في غلاف غزة

كتائب القسام تطلق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها في غلاف غزة
التاريخ
10/11/2023 11:25:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 تشرين الأول (بترا)- أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات.
وبثت القسام اليوم الخميس صورا تظهر لحظة إطلاق سراح المستوطنة وطفليها قرب مستوطنة حوليت في غلاف غزة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
12/10/2023 00:48:25
MENAFN11102023000117011021ID1107229120
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