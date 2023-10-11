كتائب القسام تقصف حيفا بصواريخ بعيدة المدى

كتائب القسام تقصف حيفا بصواريخ بعيدة المدى
التاريخ
10/11/2023 11:25:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين أول (بترا)- أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الأربعاء، عن قصف مدينة حيفا بصواريخ بعيدة المدى.
ودوّت صافرات الإنذار حسب هيئة البث الإسرائيلية في مدن وبلدات شمالي فلسطين المحتلة، بما في ذلك حيفا وبيسان وطبرية والجليل والجولان المحتل.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بيان، استهداف منطقة حيفا بصاروخ بعيد المدى من طراز R160.
--(بترا)
م . ف/ب ع/ ه ح
11/10/2023 23:59:59
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