فوى فوى فوى يحقق 52 مليون جنيه فى السعودية خلال 4 أسابيع عرض

MENAFN - Youm7) يواصل فيلم "فوى فوى فوى " بطولة محمد فراج تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر السعودى منذ انطلاق عرضه، حيث وصلت إيراداته إلى 6.303.000 مليون ريال سعودى بما يعادل 51.920.073 مليون جنيه مصري وذلك خلال 4 أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عرضه في دور العرض المصرية يوم 13 سبتمبر الماضى.

وحقق فيلم "فوى فوى فوى" إيرادات بلغت 22 مليوناً و500 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى، منذ انطلاق عرضه يوم 13 سبتمبر الماضى

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.



