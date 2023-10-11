وائل كفورى يحيى حفلاً غنائيًا في باريس 27 أكتوبر الجارى

(MENAFN
- Youm7) يحيى النجم وائل كفورى حفلاً غنائيًا في باريس يوم 27 أكتوبر الشهر الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.
وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.
النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة
بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي" توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس
وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم
قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.
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