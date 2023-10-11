بعد 5 سنوات من انتهاء تصويره.. طرح فيلم ويزو سكوول في سينمات الخليج

MENAFN - Youm7) ينطلق فيلم "ويزو سكوول " بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" في دور العرض الخليجية اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حيث يعرض الفيلم في السينمات للمرة الأولى بعد انتهاء تصويره قبل 5 سنوات كاملة وتم تأجيله طوال هذه الفترة، ليكون العرض الأول له في سينمات الخليج دون عرضه في السينمات المصرية.

فيلم "ويزو سكوول" يسجل أول بطولة مطلقة للفنانة ويزو في السينمات وهو تأليف مصطفى السبكى وإخراج الراحل على رجب ويشارك في بطولته إسراء عبد الفتاح، سامى مغاورى، عمر خورشيد، علا رامى، رضا حامد وعدد من الأطفال ويناقش الفيلم أزمة الدروس الخصوصية التى أضحت كابوس الأسر المصرية، وتغنى ويزو أغنية بعنوان "الدروس الخصوصية"، ضمن أحداث الفيلم وهى من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أحمد سحاب.

البوستر الرسمى لفيلم ويزو سكول





وكان آخر أعمال ويزو في السينما، فيلم "أخى فوق الشجرة" الذى عرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، والعمل بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، ياسمين رحمى، حمدى فتحى أبو الريش وضيف الشرف إسلام إبراهيم، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وحلت "ويزو" مؤخراً ضيفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، وأكدت أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: "عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون".

وأشارت ويزو إلى أن علاقتها بزوجها دائما في مواجهة الشائعات بالاختلاف والانفصال، مضيفة: "ساعات بتطلع شائعات عن علاقتي بزوجي شريف، وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا".

وعن عملها مع النجم أحمد مكي، علقت: "بذلت مجهود كبير في مسلسل خلصانه بشياكه بذلت في مجهود وجالي فيه وتر اكيلس واللبس كان صعب، وعملت مع أحمد مكي دور في الكبير قوي وتعلمت منه مجريش ورا الافيه وقبل الشغل كنا نعمل بروفه لو فيه إفيهات نبدأ نقولها وهو يخدم عليها، والشغل معاه ممتع".







