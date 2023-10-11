حنان مطاوع تصور مشاهدها في ديكور منزلها بحى شبرا بمسلسل صوت صورة

MENAFN - Youm7) تواصل النجمة حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "صوت صورة" الذى تقدم بطولته في موسم الأوف سيزون، والمقرر عرضه على شاشة dmc يوم السبت المقبل 14 أكتوبر الجارى، من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز، حيث تصور حنان برفقة ولاء الشريف ووالدها وعدد آخر من الممثلين في ديكور منزلها بحى شبرا .





ومن المقرر عرض "صوت وصورة" على شاشة dmc، وهو مكون من 30 حلقة، وطرح القائمون على مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل المقرر انطلاق عرضه يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر على قناة dmc الساعة 8 مساء، على أن ينطلق العرض على منصة Watch it قبل العرض التليفزيونى بـ 24 ساعة.

صوت وصورة









مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.





تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.







