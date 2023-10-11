الأحمر والأصفر والأرجوانى ..ألوان أظافر الخريف لعام 2023.. تجلب السعادة

(MENAFN
- Youm7) في الوقت التي تسعى فيه الكثيرات للتألق بألوان الظافر المناسبة، تسعى أيضًا لهدف أخرى وهو الحظ السعيد، في السطور التالية نتعرف على ألوان أظافر تجلب الحظ،
والعيش برخاء، والوصول للمال الكافي الذي لا يجعلنا نحتاج لأي شيء، ومن أبرز ألوان طلاء الأظافر موضة خريف 2023 ، والتي تساعد في جلب الحظ وفقاً لعلم الطاقة كما نشر في موقع "thelist".
ألوان المانيكير
اللون الأصفر أو الذهبي
على الرغم من أن لون المال نفسه هو الأخضر، إلا أن الأصفر أو الذهبي هو اللون المثالي لجذب الوفرة إلى حياتك، حيث إن الذهب أفضل وسيلة مساعدة لجذب ولتعزيز الثروة،
قد يساعد الذهب في حل المشكلات المالية الحالية ويساعد في تخفيف الديون، وذلك إلى جانب أن هذا اللون محايد، وتستخدمه المرأة العصرية، التي تحب أن تكون فاتنة ولافتة للأنظار طوال الوقت، و يمكن أن اللون في إظهار الحظ السعيد كما أنه يلعب دورا مهما في جذب المال .
اللون الذهبي اللون الأحمر
يعتبر هذا اللون وفقا لخبراء علم الطاقة أنه لون يشعل الطاقة والحماس بداخل أجسادنا، كما أنه يعمل على نشاط العقل، وتلك هي الطاقة المطلوبة لجذب الثروة، والقدرة على السعي الدائم لإيجاد حلول وأفكار منتجة ومثمرة، فطلاء أظافرك باللون الأحمر يمنح نفسك الثقة لتطلب من رئيسك الترقية، أو زيادة المرتب المناسب لمجهودك، كما أنه لون جريء وملفت للنظر يعبر عن العاطفة والنار والثقة، فهو يجعلك شخصا جريئا ودراميا ومنفتحا، لا يخجل من الأضواء.
اللون الأحمر اللون الأرجواني
يرتبط اللون الأرجواني ارتباطا وثيقا بشعور السعادة الداخلية للفرد، وذلك إلى جانب إرتباطه بالوفرة المادية، وستبدأ الثروات في العثور على طريقها إلينا، ويمكن دمج اللون الأرجواني، بجميع درجاته المختلفة، مع مزجه بباقي ألوان جذب الثروة والرخاء.
الارجواني
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