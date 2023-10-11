الأحمر والأصفر والأرجوانى ..ألوان أظافر الخريف لعام 2023.. تجلب السعادة

MENAFN - Youm7) في الوقت التي تسعى فيه الكثيرات للتألق بألوان الظافر المناسبة، تسعى أيضًا لهدف أخرى وهو الحظ السعيد، في السطور التالية نتعرف على ألوان أظافر تجلب الحظ،والعيش برخاء، والوصول للمال الكافي الذي لا يجعلنا نحتاج لأي شيء، ومن أبرز ألوان طلاء الأظافر موضة خريف 2023 ، والتي تساعد في جلب الحظ وفقاً لعلم الطاقة كما نشر في موقع "thelist".

ألوان المانيكير





اللون الأصفر أو الذهبي

على الرغم من أن لون المال نفسه هو الأخضر، إلا أن الأصفر أو الذهبي هو اللون المثالي لجذب الوفرة إلى حياتك، حيث إن الذهب أفضل وسيلة مساعدة لجذب ولتعزيز الثروة،

قد يساعد الذهب في حل المشكلات المالية الحالية ويساعد في تخفيف الديون، وذلك إلى جانب أن هذا اللون محايد، وتستخدمه المرأة العصرية، التي تحب أن تكون فاتنة ولافتة للأنظار طوال الوقت، و يمكن أن اللون في إظهار الحظ السعيد كما أنه يلعب دورا مهما في جذب المال .

اللون الذهبي اللون الأحمر

يعتبر هذا اللون وفقا لخبراء علم الطاقة أنه لون يشعل الطاقة والحماس بداخل أجسادنا، كما أنه يعمل على نشاط العقل، وتلك هي الطاقة المطلوبة لجذب الثروة، والقدرة على السعي الدائم لإيجاد حلول وأفكار منتجة ومثمرة، فطلاء أظافرك باللون الأحمر يمنح نفسك الثقة لتطلب من رئيسك الترقية، أو زيادة المرتب المناسب لمجهودك، كما أنه لون جريء وملفت للنظر يعبر عن العاطفة والنار والثقة، فهو يجعلك شخصا جريئا ودراميا ومنفتحا، لا يخجل من الأضواء.

اللون الأحمر اللون الأرجواني

يرتبط اللون الأرجواني ارتباطا وثيقا بشعور السعادة الداخلية للفرد، وذلك إلى جانب إرتباطه بالوفرة المادية، وستبدأ الثروات في العثور على طريقها إلينا، ويمكن دمج اللون الأرجواني، بجميع درجاته المختلفة، مع مزجه بباقي ألوان جذب الثروة والرخاء.

الارجواني



