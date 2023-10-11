3 وصفات طبيعية لأسنان بيضاء.. اعرفى طرق تحضيرها

MENAFN - Youm7) تبييض أسنانك في المنزل بشكل طبيعي باستخدام المنتجات من داخل مطبخك أمر سهل الحدوث، فإذا كنتِ تريدين أسنانًا أكثر بياضًا ولكنك تريدين أيضًا تجنب المواد الكيميائية، فإن السطور التالية تساعدك على ذلك وتعرض العديد من الخيارات الطبيعية والآمنة لتزيد ثقتك في نفسك بضحكة رائعة وجذابة وفقًا لما نشره موقع"healthline" .





ثلاث وصفات طبيعية لتبييض الأسنان:





1. بايكربونات الصودا وماء الزهور:



- قومي بمزج ملعقة صغيرة من بايكربونات الصودا مع قليل من ماء الزهور لتكوين عجينة.



- استخدمى فرشاة الأسنان لتطبيق العجينة على الأسنان وافركى بها بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين.



- اغسلي فمك جيدًا بالماء الدافئ.



ملاحظة: يجب استخدام هذه الوصفة بحذر، فقد تسبب بايكربونات الصودا تآكل الطبقة الخارجية للأسنان إذا تم استخدامها بشكل مفرط.

ادوات تبيض الأسنان





2. زيت جوز الهند للشطف:



- خذى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر وضعيها في فمك.ِ



- اغسلي فمكِ بهذا الزيت لمدة 15-20 دقيقة، مما يعرف بـ"تقنية الشطف بالزيت".



- بعد ذلك، اشطفي فمكِ جيدًا بالماء الفاتر.



- قومي بتكرار هذه العملية يوميًا صباحًا قبل تناول الطعام.



ملاحظة: زيت جوز الهند يعمل على إزالة التصبغات السطحية وتحسين لون الأسنان.

تنظيف الأسنان





3. معجون الفحم النشط:



- قومي بسحق قرص فحم نشط إلى مسحوق ناعم.



- أضيفي ملعقة صغيرة من الماء الفاتر لتكوين عجينة.



- استخدم فرشاة الأسنان لتطبيق العجينة على الأسنان وافركي بها بلطف لمدة دقيقة.



- اغسلي فمكِ جيدًا بالماء الدافئ.



ملاحظة:

الفحم النشط يساعد في امتصاص التصبغات وتفتيح لون الأسنان. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر لعدم تآكل طبقة المينا الخارجية للأسنان.

أسنان بيضاء