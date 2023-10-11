3 وصفات طبيعية لأسنان بيضاء.. اعرفى طرق تحضيرها

(MENAFN
- Youm7) تبييض أسنانك في المنزل بشكل طبيعي باستخدام المنتجات من داخل مطبخك أمر سهل الحدوث، فإذا كنتِ تريدين أسنانًا أكثر بياضًا ولكنك تريدين أيضًا تجنب المواد الكيميائية، فإن السطور التالية تساعدك على ذلك وتعرض العديد من الخيارات الطبيعية والآمنة لتزيد ثقتك في نفسك بضحكة رائعة وجذابة وفقًا لما نشره موقع"healthline" .
ثلاث وصفات طبيعية لتبييض الأسنان:
1. بايكربونات الصودا وماء الزهور:
- قومي بمزج ملعقة صغيرة من بايكربونات الصودا مع قليل من ماء الزهور لتكوين عجينة.
- استخدمى فرشاة الأسنان لتطبيق العجينة على الأسنان وافركى بها بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين.
- اغسلي فمك جيدًا بالماء الدافئ.
ملاحظة: يجب استخدام هذه الوصفة بحذر، فقد تسبب بايكربونات الصودا تآكل الطبقة الخارجية للأسنان إذا تم استخدامها بشكل مفرط.
ادوات تبيض الأسنان
2. زيت جوز الهند للشطف:
- خذى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر وضعيها في فمك.ِ
- اغسلي فمكِ بهذا الزيت لمدة 15-20 دقيقة، مما يعرف بـ"تقنية الشطف بالزيت".
- بعد ذلك، اشطفي فمكِ جيدًا بالماء الفاتر.
- قومي بتكرار هذه العملية يوميًا صباحًا قبل تناول الطعام.
ملاحظة: زيت جوز الهند يعمل على إزالة التصبغات السطحية وتحسين لون الأسنان.
تنظيف الأسنان
3. معجون الفحم النشط:
- قومي بسحق قرص فحم نشط إلى مسحوق ناعم.
- أضيفي ملعقة صغيرة من الماء الفاتر لتكوين عجينة.
- استخدم فرشاة الأسنان لتطبيق العجينة على الأسنان وافركي بها بلطف لمدة دقيقة.
- اغسلي فمكِ جيدًا بالماء الدافئ.
ملاحظة:
الفحم النشط يساعد في امتصاص التصبغات وتفتيح لون الأسنان. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر لعدم تآكل طبقة المينا الخارجية للأسنان.
أسنان بيضاء
MENAFN11102023000132011024ID1107229111
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.