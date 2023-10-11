5 إشارات في لغة الجسد تنبهك.. شريكك حياتك يعاني من ضغط نفسي

(MENAFN
- Youm7) يمكن أن يكون للضغط النفسي والعصبي عامل أساسي في تدهور العلاقات، ولكن يمكننا أن نصادف أقرب الأشخاص في حياتنا يعانون من الضغط النفسي والعصبي بدون القول أو الحكي عما يمرون به، ومن خلال لغة الجسد نتعرف على أبرز الإشارات التي
تُنبهك أن الشخص المقرب منك يمر بضغط نفسي وفقًا لما أشار إليها محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.
التلعثم:
حين يتحدث يتلعثم من وقت لآخر، ويخطأ في نطق بعض الكلمات، وستراه يتحدث سريعًا وكأنه يريد
إخراج من بداخله من كلمات ومعلومات حتي يخفف من ضغوطاته ويهدأ ويستريح.
التململ:
يتململ كثيرًا وهو جالس وكأنه لا يستطيع السيطرة علي جسده من كثرة الضغوطات التي يشعر بها، فهو لا يشعر بالراحة ولا يشعر بأي هدوء من الصراع الذي بداخله.
إغلاق عينيه من حين لآخر:
يفعل هذا السلوك بدافع عدم رغبته في رؤية ما يسبب له هذه الضغوطات، وربما للهروب منها، ويلاحظ
تكرار هذا السلوك خاصة إذا كان يجلس مع أحد ويتحدث معه حول الأمور التي جعلته مضغوط
نفسيًا.
قضم أظافره بأسلوب عصبي:
من المعلوم أن هذا السلوك يعبر عن أن صاحبه عصبي جدًا، وأنه يعاني من الضغوطات بشدة، ولدرجة تجعله لا يعرف كيف يتصرف أو كيف يتعامل معها بشكل صحيح.
الضغط علي الأسنان بقوة:
هذا أيضاً من السلوكيات التي تعبر عن العصبية والعدوانية، ويظهر بوضوح علي جانبي الفك، فهو يدل علي وجود غضب شديد بداخله في هذه اللحظة، وهذا من أكثر السلوكيات التي ينبغي الانتباه لصاحبها ولردة فعله بحذر شديد.
شخص يعاني من ضغط نفسي
فتاة تشعر بالضغط النفسي
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