5 إشارات في لغة الجسد تنبهك.. شريكك حياتك يعاني من ضغط نفسي

MENAFN - Youm7) يمكن أن يكون للضغط النفسي والعصبي عامل أساسي في تدهور العلاقات، ولكن يمكننا أن نصادف أقرب الأشخاص في حياتنا يعانون من الضغط النفسي والعصبي بدون القول أو الحكي عما يمرون به، ومن خلال لغة الجسد نتعرف على أبرز الإشارات التيتُنبهك أن الشخص المقرب منك يمر بضغط نفسي وفقًا لما أشار إليها محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.







التلعثم:

حين يتحدث يتلعثم من وقت لآخر، ويخطأ في نطق بعض الكلمات، وستراه يتحدث سريعًا وكأنه يريد

إخراج من بداخله من كلمات ومعلومات حتي يخفف من ضغوطاته ويهدأ ويستريح.

التململ:

يتململ كثيرًا وهو جالس وكأنه لا يستطيع السيطرة علي جسده من كثرة الضغوطات التي يشعر بها، فهو لا يشعر بالراحة ولا يشعر بأي هدوء من الصراع الذي بداخله.

إغلاق عينيه من حين لآخر:

يفعل هذا السلوك بدافع عدم رغبته في رؤية ما يسبب له هذه الضغوطات، وربما للهروب منها، ويلاحظ

تكرار هذا السلوك خاصة إذا كان يجلس مع أحد ويتحدث معه حول الأمور التي جعلته مضغوط

نفسيًا.





قضم أظافره بأسلوب عصبي:

من المعلوم أن هذا السلوك يعبر عن أن صاحبه عصبي جدًا، وأنه يعاني من الضغوطات بشدة، ولدرجة تجعله لا يعرف كيف يتصرف أو كيف يتعامل معها بشكل صحيح.

الضغط علي الأسنان بقوة:

هذا أيضاً من السلوكيات التي تعبر عن العصبية والعدوانية، ويظهر بوضوح علي جانبي الفك، فهو يدل علي وجود غضب شديد بداخله في هذه اللحظة، وهذا من أكثر السلوكيات التي ينبغي الانتباه لصاحبها ولردة فعله بحذر شديد.





شخص يعاني من ضغط نفسي





فتاة تشعر بالضغط النفسي



