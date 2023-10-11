للتخلص من الجلد الميت.. طرق تقشير البشرة لإطلالة نضرة

MENAFN - Youm7) تتراكم خلايا الجلد الميت على سطح البشرة، ويمكن أن تتسبب في ظهورها بمظهر غير جذاب، ووفقًا لما جاء في موقع ".emedihealth"نقدمخلال السطورالتالية طريقة تقشيرالبشرة بمكونات آمنة تساعد على تعزيز الجلد وتحميه من الشيخوخة.





تقشير الجلد الميت تحضيرمقشراللوز والحليب

يحتوي اللوزعلى خصائص مرطبة تغذي البشرة ومضاد للأكسدة

يساعد على تحسن صحة الجلد، بالإضافة إلى أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي

يعمل على تنقية البشرة والتخلص من الجلد الميت عن طريق التقشير الخفيف.

مقشر من الحليبواللوز:

انقعي 10لـ 12 حبات من اللوز لوز الحليب واتركيها طوال الليل.

ثم قشري اللوزوقومى بطحنه

امزجي حبيبات اللوز مع 2 ملعقة صغيرة من العسل

ثم ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك

ثم قومي بالتدليك بلطف لبضع دقائق واتركه حتى يجف.

ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر

استخدمي مسحوق قشر البرتقال:

يمثل قشر البرتقال مقشر طبيعي للبشرة لقدرة على إزالة الخلايا الجليدية الميتة، ويعتبر من أفضل المكونات التي تغذي الجلد بالفيتامينات الموجودة في القشر مثل فيتامين، C

طريقة عمل مقشر البرتقال للبشرة:

جففي قشور البرتقال في الشمس لبضعة أيام

ثم طحنها للحصول على مسحوق ناعم



قومي بتخزين المسحوق في وعاء مناسب محكم الغلق



ثم قومي بخلط مسحوق قشر البرتقال مع كميات متساوية من الزبادي

ثم ضعي الخليط على المناطق البشرة لمدة 20 دقيقة

ببللي يديك بالقليل من الماء وافركي الخليط على بشرتك بحركات دائرية

ثم استخدميه على البشرة



كرري المقشر مرة أسبوعيًا





استخدمي مقشر القهوة:

تعمل القهوة

كمقشر طبيعي بالإضافة

لوجود مادة الكافيين

التي تعزز

الدورة الدموية وتمنع

الشيخوخة.





مقشر القهوة للبشرة :

قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة

ثم ضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و1ملعقة كبيرة من العسل

ثم قومي بتدليك المقشر بلطف على رقبتك ووجهك

ثم اغسلي بشرتك ثم ضعي مرطبًا

مقشرالحليب والشوفان:

يحظى الحليب بمميزات كثيرة تساعد في إزالة البقع الداكنة والعيوب المتواجدة على البشرة، ويساعد أيضًا على التخلص من المشكلات ويحافظ على سلامة الجلد، بالإضافة إلى أن الشوفان مقشر طبيعي يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها وتجديدها.

مقشرالبشرة من الحليب والشوفان:

قومي بخلط نصف كوب من اللبن مع نصف كوب من دقيق الشوفان واتركيه لمدة 5 دقائق



ثم ضعيه على البشرة

ثم انتظري 10 دقائق مع التدليك واشطفي وجهك

مقشرات من قشور البرتقال







