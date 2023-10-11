للتخلص من الجلد الميت.. طرق تقشير البشرة لإطلالة نضرة

(MENAFN
- Youm7) تتراكم خلايا الجلد الميت على سطح البشرة، ويمكن أن تتسبب في ظهورها بمظهر غير جذاب، ووفقًا لما جاء في موقع ".emedihealth"
نقدم
خلال السطورالتالية طريقة تقشيرالبشرة بمكونات آمنة تساعد على تعزيز الجلد وتحميه من الشيخوخة.
تقشير الجلد الميت تحضيرمقشراللوز والحليب
يحتوي اللوزعلى خصائص مرطبة تغذي البشرة ومضاد للأكسدة
يساعد على تحسن صحة الجلد، بالإضافة إلى أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي
يعمل على تنقية البشرة والتخلص من الجلد الميت عن طريق التقشير الخفيف.
مقشر من الحليب
واللوز:
انقعي 10لـ 12 حبات من اللوز لوز الحليب واتركيها طوال الليل.
ثم قشري اللوزوقومى بطحنه
امزجي حبيبات اللوز مع 2 ملعقة صغيرة من العسل
ثم ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك
ثم قومي بالتدليك بلطف لبضع دقائق واتركه حتى يجف.
ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر
استخدمي مسحوق قشر البرتقال:
يمثل قشر البرتقال مقشر طبيعي للبشرة لقدرة على إزالة الخلايا الجليدية الميتة، ويعتبر من أفضل المكونات التي تغذي الجلد بالفيتامينات الموجودة في القشر مثل فيتامين، C
طريقة عمل مقشر البرتقال للبشرة:
جففي قشور البرتقال في الشمس لبضعة أيام
ثم طحنها للحصول على مسحوق ناعم
قومي بتخزين المسحوق في وعاء مناسب محكم الغلق
ثم قومي بخلط مسحوق قشر البرتقال مع كميات متساوية من الزبادي
ثم ضعي الخليط على المناطق البشرة لمدة 20 دقيقة
ببللي يديك بالقليل من الماء وافركي الخليط على بشرتك بحركات دائرية
ثم استخدميه على البشرة
كرري المقشر مرة أسبوعيًا
استخدمي مقشر القهوة:
تعمل القهوة
كمقشر طبيعي بالإضافة
لوجود مادة الكافيين
التي تعزز
الدورة الدموية وتمنع
الشيخوخة.
مقشر القهوة للبشرة :
قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة
ثم ضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و1ملعقة كبيرة من العسل
ثم قومي بتدليك المقشر بلطف على رقبتك ووجهك
ثم اغسلي بشرتك ثم ضعي مرطبًا
مقشرالحليب والشوفان:
يحظى الحليب بمميزات كثيرة تساعد في إزالة البقع الداكنة والعيوب المتواجدة على البشرة، ويساعد أيضًا على التخلص من المشكلات ويحافظ على سلامة الجلد، بالإضافة إلى أن الشوفان مقشر طبيعي يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها وتجديدها.
مقشرالبشرة من الحليب والشوفان:
قومي بخلط نصف كوب من اللبن مع نصف كوب من دقيق الشوفان واتركيه لمدة 5 دقائق
ثم ضعيه على البشرة
ثم انتظري 10 دقائق مع التدليك واشطفي وجهك
مقشرات من قشور البرتقال
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