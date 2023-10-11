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تعرف على أبرز المشروعات العملاقة بقطاع الأعمال العام والمصانع الجديدة

10/11/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل شركات ‏قطاع الأعمال العام ،تدشين العديد من المشروعات الجديدة في إطار السياسة العامة للدولة و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المشروعات العملاقة الجديدة بخبرات أجنبية .. تعرف علي التفاصيل فى 15 معلومة .



1- مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)

ب32 مليار جنيه
.



2- مشروع تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) بنحو 4 مليارات جنيه .

مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء



3- تدشين خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.



4- تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان ب12 مليار ، وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك مستقبلا بنحو 300 مليون دولار .



5- التخطيط لتطوير
شركة الدلتا للأسمدة في طلخا.

6- جار تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص.

7- تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد.



8- مصنع إنتاج المادة الخام "الألومنا" من البوكسيت



9- مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم



10 - مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير



11- مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز



12- مشروع إنتاج السيليكون المعدني



13- مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة



14- تحديث وتطوير مصانع شركة سيجوارت لفلنكات السكك الحديدية والمترو .



15- تطوير وتحديث مصانع مصر لصناعة الكيماويات









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