الغرفة التجارية تكشف تراجعا فى أسعار الطماطم والبصل بنسبة 10%

MENAFN - Youm7) رصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهر ، بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 % حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، ذكر أن قرار حظر تصدير البصل تم تطبيقه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار تقرير الغرفة التجارية إلي أن أسعار الكوسة في الأسواق تسجل 8 إلى 15 جنيها والفاصوليا 20 و 25 جنيها والباذنجان بكل أنواع يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الصوب بنفس السعر أيضا.







