الغرفة التجارية تكشف تراجعا فى أسعار الطماطم والبصل بنسبة 10%

(MENAFN
- Youm7) رصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهر ، بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 % حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.
وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، ذكر أن قرار حظر تصدير البصل تم تطبيقه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وأشار تقرير الغرفة التجارية إلي أن أسعار الكوسة في الأسواق تسجل 8 إلى 15 جنيها والفاصوليا 20 و 25 جنيها والباذنجان بكل أنواع يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الصوب بنفس السعر أيضا.
MENAFN11102023000132011024ID1107229106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.