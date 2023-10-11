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الغرفة التجارية تكشف تراجعا فى أسعار الطماطم والبصل بنسبة 10%

10/11/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهر ، بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 % حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، ذكر أن قرار حظر تصدير البصل تم تطبيقه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار تقرير الغرفة التجارية إلي أن أسعار الكوسة في الأسواق تسجل 8 إلى 15 جنيها والفاصوليا 20 و 25 جنيها والباذنجان بكل أنواع يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الصوب بنفس السعر أيضا.




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