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توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك ل 80.4 دولار للبرميل

10/11/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر أغسطس 2023 إلى 87.3 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة %7.6% مقارنة بالشهر السابق.
بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 80.4 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ 19.7% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
وتابع التقرير،أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر يوليو 2023 بنسبة 7.8% (5.9) دولار للبرميل مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 81.1 دولار للبرميل.


وذكر التقرير يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة وقوة أساسيات العرض والطلب على النفط الخام، بالتزامن مع زيادة استهلاك المصافي التكرير والطلب القوي من المشترين الآسيويين (بما في ذلك المصافي الصينية)، فضلاً عن ارتفاع هوامش تكرير المنتجات وتحديداً الديزل والبنزين في كافة المراكز الرئيسية.






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