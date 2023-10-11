10 ملعومات عن ارتفاع صادرات مصر الهندسية أول 8 أشهر من 2023

MENAFN - Youm7) أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25 % لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ارتفاع الصادرات الهندسية.





- زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 %



- 2.7 مليار دولار حصيلة الصادرات مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022

-ارتفاع صادرات الكابلات بنسبة 56.1%.

-حققت صادرات الأجهزة المنزلية نمو 5.2%.

-صادرات الصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2%

-ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% .

-صادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.

- أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها

في أوروبا " تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك"

أبرز الدول المستوردة من مصر في آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان".



وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس"

وأسواق أخرى أبرزها البرازيل











