التنسيق الحضارى يدرج اسم يوسف جوهر فى مشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة،اسم يوسف جوهر، في مشروع عاش هنا ، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال المختلفة، حيث تم وضع لافته على باب منزله الذى يقع 9 شارع وادى النيل بالمعادى..

لافته عاش هنا





ولد في مدينة قوص محافظة قنا سنة 1912، تخرج من كلية الحقوق عام 1935،

وكتب أول سيناريوهاته لفيلم "العقل في إجازة" 1947 لحلمي رفلة، هجر مهنة المحاماة ليتفرغ إلى كتابة الرواية، وبدأ في نشر كتاباته من خلال "مجلتي" لصاحبها أحمد الصاوي،

كتب القصة القصيرة، والرواية، وكان معظم إنتاجه في كتابة السيناريو حلقة وصل بين الرواية الأدبية والسينما، فكتب السيناربو والحوار للعديد من الأفلام المأخوذة عن الأعمال الروائية، توفي في 11 سبتمبر عام 2001.

أثرى الحقل الثقافى باثنتا عشرة مجموعة قصصية، وسبع روايات‏ منها: "جراح عميقة" سنة 1942، "أمهات في المنفى" التي تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1981،

كاتباً للسيناريو والحوار لأعمال روائية ومسرحية تحولت إلى أفلام منها: "دعاء الكروان" و"الحب الضائع"، لطه حسين، "الأيدي الناعمة" لتوفيق الحكيم، "بين القصرين" لنجيب محفوظ. - مؤلفاً: "البيه البواب"، "سواق الهانم"، "هذا جناه أبي".



كما أنه كاتباً للقصة والسناريو والحوارمثل: "أيام وليالي"، "العروسة الصغيرة"، "الرباط المقدس". كتب للدراما التلفزيونية: مؤلفاً مثل"الساقية تدور"، و"أيام الحب والغضب"، كما أشرف على سيناريو مسلسل "الأيام".