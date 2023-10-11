ندوة وتوقيع الطبعة العربية لكتاب توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية

MENAFN - Youm7) يحتفل المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، بصدور الطبعة العربية من كتاب "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية، بعقد ندوة لمناقشة الكتاب، ذلك يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الحالي، في تمام الساعة الخامسة مساء، في مقر المركز بقاعة طه حسين.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتور زكريا الرفاعى، والدكتور شريف يونس، بحضور المترجم الدكتور محمد صبري الدالي.

غلاف الكتاب

كتاب "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية: الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها 1869-1914 م"، من تأليف فاليسكا هوبر، وترجمة محمد صبري الدالي الذى قال: فقد اهتم

الكتاب بالبحث وبشكلٍ موضوعي ومُعمَّق في التجليات المبكرة للعولمة خارج أوروبا، وخاصة في مجال النقل والتنقل البحري، ولقد اختارت

المؤلفة أن تقوم بتطبيق محاولتها على ذلك الممر البحري فائق الأهمية،

أي "قناة السويس" والتي قامت بعض الدول الاستعمارية وخاصة فرنسا، ثم انجلترا بعد احتلالها لمِصر- مِن خلالها بما أسمته المؤلفة بـ "أقننة حركة النقل والتنقل البحري"، بمعنى السيطرة على حركة التنقل وتوجيهها لما فيه مصلحة تلك القوى الكبرى، وبما كان يتناقض مع أهم الأهداف التي حفرت من أجلها القناة، وهو تسريع حركة السفن وتيسير انتقال الناس والبضائع بين الشرق والغرب.

وتابع المترجم، وفي هذا السياق أوضح الكتاب كيف

ساهمت القناة في "صناعة العولمة" مِن ناحية، ولكنها العولمة التي

استغلتها الدول الكبرى لتتحكم في القناة وفي شروط حركة المرور والتنقل عبرها وحولها لخدمة أهدافها الاستعمارية، ووضعت لذلك العديد مِن الشروط والقوانين، حتى لقد تحكمت في حركة أبناء مصر والمنطقة والعَالَم؛ وخاصة الحُجَّاج، خوفاً من أن ينقلوا أمراضاً وبائية، أو يتبادلوا أفكاراً معادية للاستعمار، كما يُظهِر الكتاب أن العولمة التي مورست في القناة مرَّت بمراحل مِن التجريبِ والتخبط والتناقض، وتم فيها استخدام

المنجزات العلمية لتحقيق السيطرة الأوروبية التي رفعت الشعارات الأولى للعولمة مِن خلال أدوات عديدة، منها "الحجرِ" و"العزلِ" الصحي والتعقيم وغيرها من الأدوات التي كثيراً ما كانت تُتخذ كذرائع

بأكثر من استخدامها كأسباب حقيقية.