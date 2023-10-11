هنا القاهره منذ 80 عام.. حكايات عن المحروسة فى بيت العود

(MENAFN
- Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت العود العربى - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساء اليوم الخميس
صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر الكبير ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان " هنا القاهره منذ 80 عام "، ويناقش الصالون أهم أحداث الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على مصر وأهلها وأهم الصحف والمجلات وأهم أخبار أجدادنا فى صحافة وراديو زمان والأفلام في هذه الفتره منها "ممنوع الحب"، و "سى عمر".
ويشار إلى أن"قطامش"
مهندس استشارى، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كتاب جريدة أخبار اليوم والأهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعرى.
جدير بالذكر أن بيت العود من أشهر وأهم المراكز الفنية المتخصصة في تعليم العزف على آلة العود في مصر، حيث يضم فريقا من أفضل الموسيقيين والفنانين والمدربين في مجال العزف والموسيقى، ويقدم دورات ودروسا متخصصة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء من جميع الأعمار، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والفني لهذه الآلة العريقة وتطويرها في ظل التحديات الحديثة.
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