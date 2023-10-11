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هنا القاهره منذ 80 عام.. حكايات عن المحروسة فى بيت العود

10/11/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت العود العربى - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساء اليوم الخميس
صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر الكبير ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان " هنا القاهره منذ 80 عام "، ويناقش الصالون أهم أحداث الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على مصر وأهلها وأهم الصحف والمجلات وأهم أخبار أجدادنا فى صحافة وراديو زمان والأفلام في هذه الفتره منها "ممنوع الحب"، و "سى عمر".



ويشار إلى أن"قطامش"
مهندس استشارى، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كتاب جريدة أخبار اليوم والأهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعرى.



جدير بالذكر أن بيت العود من أشهر وأهم المراكز الفنية المتخصصة في تعليم العزف على آلة العود في مصر، حيث يضم فريقا من أفضل الموسيقيين والفنانين والمدربين في مجال العزف والموسيقى، ويقدم دورات ودروسا متخصصة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء من جميع الأعمار، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والفني لهذه الآلة العريقة وتطويرها في ظل التحديات الحديثة.











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