ورشة رسم من وحى انتصارات أكتوبر فى متحف ومركز الأبنودى للسيرة الهلالية

MENAFN - Youm7) يقيمقطاع الفنون التشكيلية برئاسة دكتوروليد قانوش، ورشة رسم وتلوين من وحي الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتستهدف الفئة العمرية من 7 إلي 13سنة، وذلك يوم الأحد 15 أكتوبر الحالى، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية.

ومتحف ومركز الأبنودى، افتتح فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبد الرحمن الأبنودى،

يقع المتحف على مساحة 640 مترا مربعا، ويحتوى على الكثير من الأقسام التى تحتوى على كتب الأدب والسيرة الهلالية، ليكون مصدرا للإبداع.





يعد المتحف قبلة لكل دارس أو هاو فى مجال التراث الشعبى، حيث إن مقتنيات المتحف والتى تحوى مجلدات السيرة الهلالية كاملة ومجموعة أشرطة الكاسيت التى تحوى بداخلها السيرة الهلالية بصوت شاعر الربابة جابر أبو حسين ومعها شرحا تفصيليا لمربعات السيرة الهلالية بصوت الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، كما يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل التى تم استلامها من الإعلامية نهال كمال زوجته، وتتمثل فى بعض الدروع التى تم إهدائها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية "بدلة وقميص وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالشاعر الراحل"، وبعض الصور الفوتوغرافية للشاعر الراحل تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات.





يضم المعرض أيضًا مكتبة للأطفال وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة للهوايات وقاعة للتكنولوجيا وصالة إطلاع للشباب والكبار ومخزن فرعى، ومكتبة إطلاع الأطفال معدة خصيصا لاستقبال الأطفال، حيث تضم 1332 كتابا وبعض اللوحات الفنية الورقية،

توجد مكتبة إطلاع للشباب وهى مكتبة كبيرة بها كتب ومؤلفات لكبار الكتاب والأدباء والمفكرين فى مختلف العلوم حيث تضم هذه المكتبة حوالى 3759 كتاب.





تحتوى المكتبة على 8864 كتابًا، ويحتوى المتحف على 15 مجلدا و96 شريط كاسيت ومجموعة سيديهات.







