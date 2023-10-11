ورشة رسم من وحى انتصارات أكتوبر فى متحف ومركز الأبنودى للسيرة الهلالية

(MENAFN
- Youm7) يقيم
قطاع الفنون التشكيلية برئاسة دكتوروليد قانوش، ورشة رسم وتلوين من وحي الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتستهدف الفئة العمرية من 7 إلي 13سنة، وذلك يوم الأحد 15 أكتوبر الحالى، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية.
ومتحف ومركز الأبنودى، افتتح فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبد الرحمن الأبنودى،
يقع المتحف على مساحة 640 مترا مربعا، ويحتوى على الكثير من الأقسام التى تحتوى على كتب الأدب والسيرة الهلالية، ليكون مصدرا للإبداع.
يعد المتحف قبلة لكل دارس أو هاو فى مجال التراث الشعبى، حيث إن مقتنيات المتحف والتى تحوى مجلدات السيرة الهلالية كاملة ومجموعة أشرطة الكاسيت التى تحوى بداخلها السيرة الهلالية بصوت شاعر الربابة جابر أبو حسين ومعها شرحا تفصيليا لمربعات السيرة الهلالية بصوت الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، كما يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل التى تم استلامها من الإعلامية نهال كمال زوجته، وتتمثل فى بعض الدروع التى تم إهدائها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية "بدلة وقميص وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالشاعر الراحل"، وبعض الصور الفوتوغرافية للشاعر الراحل تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات.
يضم المعرض أيضًا مكتبة للأطفال وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة للهوايات وقاعة للتكنولوجيا وصالة إطلاع للشباب والكبار ومخزن فرعى، ومكتبة إطلاع الأطفال معدة خصيصا لاستقبال الأطفال، حيث تضم 1332 كتابا وبعض اللوحات الفنية الورقية،
توجد مكتبة إطلاع للشباب وهى مكتبة كبيرة بها كتب ومؤلفات لكبار الكتاب والأدباء والمفكرين فى مختلف العلوم حيث تضم هذه المكتبة حوالى 3759 كتاب.
تحتوى المكتبة على 8864 كتابًا، ويحتوى المتحف على 15 مجلدا و96 شريط كاسيت ومجموعة سيديهات.
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