انطلاق معرض 125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. السبت

MENAFN - Youm7) تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، احتفالية ومعرض "125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة"، والتي ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وذلك يوم السبت 14 أكتوبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.تشتمل الاحتفالية على مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها؛ معرض تذكاري تحت عنوان: "بورتريهات الإسكندرية"، يضم أكثر من مئة بورتريه كاريكاتيري لمجموعة من الشخصيات التي عاشت في الإسكندرية في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين، ويرصد لنا صاروخان بريشته في هذا المعرض وجوه بعض أعلام ومشاهير الإسكندرية من مصريين وأرمن وأجانب في أواخر عشرينيات القرن الماضي. كما سيكون هناك مجموعة رسوم كاريكاتير أصلية نادرة لصاروخان عن نصر أكتوبر تعرض في معرض عام لأول مرة، احتفالا بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.تقام الاحتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المئة على ميلاد ساحر الكاريكاتير المصري والعربي الفنان المصري ذو الأصول الأرمنية: ألكسندر صاروخان (1898 – 1977)، ويستمر المعرض حتى نهاية أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.



جدير بالذكر أن مشروع ذاكرة الكاريكاتير، أسسه الباحث والكاتب: عبد الله الصاوي عام 2012، بهدف الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، والتعريف الصحيح بتاريخ رواده الأوائل، وأقام المشروع خلال العشرة سنوات الماضية، الكثير من المسابقات الدولية والمعارض التذكارية ومنها: "ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري، روسيا.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري، رخا.. المعلم الأول، عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار، بورسعيد.. في ذاكرة جورج البهجوري".