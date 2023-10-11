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تطبيق Bastle's Outsidify يتيح التقاط الأصوات وتحويلها عبر الهاتف الذكى

10/11/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر صانع الأدوات الصوتية الشهير Bastle تطبيق جديد لمستخدمي أيفون يسمى Outsidify والذي يتيح لك التقاط الصوت وتحويله مباشرة من مكبرات الصوت والميكروفون وهو يتيح للمستخدمين باستكشاف الضوضاء المحيطة بهم لإنشاء بعض المقاطع الصوتية الفريدة حقًا، وفقا لتقرير engadget.



وبمجرد التقاطك بعض الصوت عبر التطبيق، استخدم أحدث إبداعات Bastl لتقديم تعليقات متناغمة أو متنافرة، ومعالجة الاستجابات، وتطبيق المرشحات الرنانة والمزيد، ويمكنك أيضًا استخدام فمك، والتحدث مباشرة في ميكروفون الهاتف، لإنشاء مرشح الرنين الخاص بك.



بالاضافة إلى ذلك، يمكنك التقاط الاستجابات النبضية من أي شيء تقريبًا، باستخدام Bastl فنجان قهوة أو أنبوب موقع البناء كأمثلة ، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الـ IRs لتشغيل مصادر صوتية أخرى لإنشاء ترددات مخصصة وما شابه ذلك عبر DAW أو قطعة مستقلة من الأجهزة.



والتحذير الوحيد هنا هو أن الهاتف يجب أن يتناسب مع الجسم أو المساحة التى يلتقطها، لذا فإن أحلامك في الحصول على استجابة نبضية من داخل لفة ورق التواليت تتبدد للأسف .





ويسمح مشغل الوسائط المدمج بالتكرار الكامل ويتيح لك ضبط نقاط البداية والنهاية ، ويوجد أيضًا شريط تمرير للسرعة، من 1⁄4 السرعة إلى 4x، ووظيفة الاقتصاص ، أما بالنسبة للمسجل، فهو يحفظ ملفات wav لتمريرها إلى الأجهزة الأخرى، مرة أخرى مع نقاط بداية ونهاية قابلة للتعديل.



ويمكنك أيضًا مطابقة تسجيلات السرعة، بحيث تتطابق السرعة المسجلة تلقائيًا مع الإيقاع المحدد في المشغل مع الحفاظ على طبقة الصوت، وبطبيعة الحال، هناك أيضًا مؤقت للعد التنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى موضعك قبل أن يبدأ التطبيق في التسجيل.



ويتم تحويل الصوت عبر لوحة الملاحظات مع خيارات التعديل للكمية والنغمة، ويوجد أيضًا تأخير قابل للتعديل يغير المدة التي يستغرقها الميكروفون للوصول إلى لوحة الملاحظات.









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