تسريب جديد يُظهر تصميمًا أنحف بحواف مستديرة لـ Pixel 8A

(MENAFN
- Youm7) أصدرت شركة جوجل طرازي Pixel 8 وPixel 8 Pro قبل أقل من أسبوع، ووفقاً لتسريب جديد، يشترك هاتف Pixel 8a في التصميم الدائري لهاتف Pixel 8 و8 Pro، مع الاحتفاظ بوحدة الكاميرا من هاتف Pixel 7a الحالي، وفقاً لموقع engadget.
ووفقاً للتسريب فأن هاتف Pixel 8a أصغر قليلاً وأنحف من ذي قبل، ولكنه سيحمل نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة، وتحتوي الوحدة الخلفية على كاميرتين، بينما تتميز الواجهة الأمامية بتصميم كاميرا مثقوبة كما كان من قبل، يبدو أن الحواف رفيعة نسبيًا.
قد يعتمد التصميم المعروض على رسومات CAD، لكنه يبدو مطابقًا للنموذج المادي الذي تم تسريبه والذي تم عرضه الشهر الماضي بواسطة Abhishek Yadav، إذا انتهى الأمر بمطابقة كلاهما للنموذج الحقيقي، فإننا نشهد تصميمًا متميزًا على الهاتف الذي يجب أن يكون أرخص بكثير من طرازي Pixel 8/Pixel 8 Pr البالغ سعرهما 800 دولار و1000 دولار (تكلفة هاتف Pixel 7a تبلغ 500 دولار عند الإطلاق)، إذا اتبعت جوجل نفس السيناريو كما كان من قبل، فسوف تحمل أيضًا نفس شرائح Tensor G3 مثل النماذج الأكثر تكلفة، وفيما يتعلق بالميزات الأخرى التي ستشاركها (أو تفتقر إليها)، سيتعين علينا انتظار الإعلان – أو المزيد من التسريبات.
MENAFN11102023000132011024ID1107229097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.