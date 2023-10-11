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تسريب جديد يُظهر تصميمًا أنحف بحواف مستديرة لـ Pixel 8A

10/11/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة جوجل طرازي Pixel 8 وPixel 8 Pro قبل أقل من أسبوع، ووفقاً لتسريب جديد، يشترك هاتف Pixel 8a في التصميم الدائري لهاتف Pixel 8 و8 Pro، مع الاحتفاظ بوحدة الكاميرا من هاتف Pixel 7a الحالي، وفقاً لموقع engadget.


ووفقاً للتسريب فأن هاتف Pixel 8a أصغر قليلاً وأنحف من ذي قبل، ولكنه سيحمل نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة، وتحتوي الوحدة الخلفية على كاميرتين، بينما تتميز الواجهة الأمامية بتصميم كاميرا مثقوبة كما كان من قبل، يبدو أن الحواف رفيعة نسبيًا.

قد يعتمد التصميم المعروض على رسومات CAD، لكنه يبدو مطابقًا للنموذج المادي الذي تم تسريبه والذي تم عرضه الشهر الماضي بواسطة Abhishek Yadav، إذا انتهى الأمر بمطابقة كلاهما للنموذج الحقيقي، فإننا نشهد تصميمًا متميزًا على الهاتف الذي يجب أن يكون أرخص بكثير من طرازي Pixel 8/Pixel 8 Pr البالغ سعرهما 800 دولار و1000 دولار (تكلفة هاتف Pixel 7a تبلغ 500 دولار عند الإطلاق)، إذا اتبعت جوجل نفس السيناريو كما كان من قبل، فسوف تحمل أيضًا نفس شرائح Tensor G3 مثل النماذج الأكثر تكلفة، وفيما يتعلق بالميزات الأخرى التي ستشاركها (أو تفتقر إليها)، سيتعين علينا انتظار الإعلان – أو المزيد من التسريبات.


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