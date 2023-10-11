خطوات.. كيفية تغيير إعدادات اللغة على فيسبوك وانستجرام

MENAFN - Youm7) يعتبر فيسبوك وإنستجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً، ويتيح فيس بوك وانستجرام تصفح المحتوى ومشاركته بلغات متعددة سواء كان ذلك على التطبيق أو في متصفح سطح المكتب، لذا، إذا كنت تتطلع إلى تغيير لغتك للتعبير عن نفسك بشكل أفضل،اتبع الخطوات الاتية:

تغيير إعدادات اللغة فى تطبيق فيس بوك على Android:

1- افتح تطبيق فيسبوك على جهازك الأندرويد

2- قم بالتمرير لأسفل إلى الإعدادات والخصوصية واضغط عليها

3- حدد اللغة واختر من القائمة اللغة التي تريدها

تغيير إعدادات اللغة في تطبيق فيس بوك على iOS

1- افتح تطبيق فيسبوك على هاتف آيفون الخاص بك

2- قم بالتمرير لأسفل لتحديد الإعدادات والخصوصيةاضغط على لغة التطبيق

3- سيتم نقلك إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك حيث يمكنك تحديد اللغة المفضلة لتطبيق Facebook

تغيير إعدادات اللغة في تطبيق Instagram على Android أو iOS

1- افتح تطبيق Instagram على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS

2- اضغط على أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين

3- حدد الإعدادات في الأسفل، ثم اضغط على الحساب

4- اضغط على اللغة واختر من قائمة اللغات المتاحة