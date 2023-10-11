خطوات.. كيفية تغيير إعدادات اللغة على فيسبوك وانستجرام

(MENAFN
- Youm7) يعتبر فيسبوك وإنستجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً، ويتيح فيس بوك وانستجرام تصفح المحتوى ومشاركته بلغات متعددة سواء كان ذلك على التطبيق أو في متصفح سطح المكتب، لذا، إذا كنت تتطلع إلى تغيير لغتك للتعبير عن نفسك بشكل أفضل،اتبع الخطوات الاتية:
تغيير إعدادات اللغة فى تطبيق فيس بوك على Android:
1- افتح تطبيق فيسبوك على جهازك الأندرويد
2- قم بالتمرير لأسفل إلى الإعدادات والخصوصية واضغط عليها
3- حدد اللغة واختر من القائمة اللغة التي تريدها
تغيير إعدادات اللغة في تطبيق فيس بوك على iOS
1- افتح تطبيق فيسبوك على هاتف آيفون الخاص بك
2- قم بالتمرير لأسفل لتحديد الإعدادات والخصوصيةاضغط على لغة التطبيق
3- سيتم نقلك إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك حيث يمكنك تحديد اللغة المفضلة لتطبيق Facebook
تغيير إعدادات اللغة في تطبيق Instagram على Android أو iOS
1- افتح تطبيق Instagram على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS
2- اضغط على أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين
3- حدد الإعدادات في الأسفل، ثم اضغط على الحساب
4- اضغط على اللغة واختر من قائمة اللغات المتاحة
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