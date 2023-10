ألعاب Activision Blizzard الحديثة تبدأ فى الوصول إلى إكس بوكس العام المقبل

MENAFN - Youm7) تقول Activision Blizzard إنها ستبدأ فى إضافة الألعاب إلى Xbox Game Pass العام المقبل، إذا تم إغلاق صفقة Microsoft، وفقا لتقرير theverge.





وتستهدف Microsoft حاليًا إغلاق صفقة Activision Blizzard المقترحة يوم الجمعة، فى انتظار موافقة الجهة التنظيمية فى المملكة المتحدة.





وفى منشور غامض وموقوت بشكل غريب على X (Twitter سابقًا)، توضح Activision Blizzard لمحبى Xbox أن كلًا من Modern Warfare III وDiablo IV لن يكونا جزءًا من Xbox Game Pass فى عام 2023.





ويقول البيان الصادر عن Activision: "على الرغم من أنه ليس لدينا خطط لوضع Modern Warfare III أو Diablo IV فى Game Pass هذا العام، بمجرد إغلاق الصفقة، نتوقع أن نبدأ العمل مع Xbox لجلب ألقابنا إلى المزيد من اللاعبين حول العالم". عاصفة ثلجية. "ونتوقع أن نبدأ بإضافة الألعاب إلى Game Pass فى وقت ما خلال العام المقبل."





ويشير البيان إلى أسئلة محبى Xbox حول "ما إذا كانت ألعابنا القادمة والتى تم إطلاقها مؤخرًا ( التركيز على ألعابنا ) ستكون متاحة عبر Game Pass"، لكنه لا يتناول العديد من ألعاب Activision Blizzard الحالية التى تم إطلاقها منذ سنوات ويمكن إضافتها إلى اللعبة، وتمتلك Activision كتالوجًا ضخمًا من ألعاب Call of Duty الحالية والتى يتوقع الكثيرون أن تكون جزءًا من Xbox Game Pass.





لقد بذلت Microsoft قصارى جهدها لإصلاح عناوين Xbox 360 الكلاسيكية الكلاسيكية Call of Duty فى يوليو، قبل الموعد النهائى للصفقة الأصلية مباشرة، بعد أن اشتكى اللاعبون لسنوات من عدم قدرتهم على التوفيق بين الألعاب فى ألعاب مثل Call of Duty: Black Ops ولعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 الأصلية.





لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة البحتة أن يتم إصلاح ألعاب Call of Duty هذه فجأة بينما كانت Microsoft تستعد للمراحل النهائية من عملية الاستحواذ المقترحة على Activision Blizzard.





وفى كلتا الحالتين، من الواضح أننا لن نرى إصدارات Activision Blizzard الأخيرة على Xbox Game Pass هذا العام، بشرط إغلاق صفقة Microsoft قبل الموعد النهائى فى 18 أكتوبر. لا يزال لدى Activision Blizzard صفقة تسويق حصرية مع Sony لـ Call of Duty أيضًا.







وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) سابقًا أن الإصدارات الجديدة من Call of Duty لن تصل إلى Xbox Game Pass حتى عام 2025 بسبب صفقة سونى، ولكن ليس من الواضح بالضبط متى تنتهى هذه الحصرية الآن بعد أن وقعت Microsoft وSony على اتفاقية 10 جديدة صفقة Call of Duty لمدة عام مؤخرًا.