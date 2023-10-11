ألعاب Activision Blizzard الحديثة تبدأ فى الوصول إلى إكس بوكس العام المقبل

MENAFN - Youm7) تقول Activision Blizzard إنها ستبدأ فى إضافة الألعاب إلى Xbox Game Pass العام المقبل، إذا تم إغلاق صفقة Microsoft، وفقا لتقرير theverge.





وتستهدف Microsoft حاليًا إغلاق صفقة Activision Blizzard المقترحة يوم الجمعة، فى انتظار موافقة الجهة التنظيمية فى المملكة المتحدة.





وفى منشور غامض وموقوت بشكل غريب على X (Twitter سابقًا)، توضح Activision Blizzard لمحبى Xbox أن كلًا من Modern Warfare III وDiablo IV لن يكونا جزءًا من Xbox Game Pass فى عام 2023.





ويقول البيان الصادر عن Activision: "على الرغم من أنه ليس لدينا خطط لوضع Modern Warfare III أو Diablo IV فى Game Pass هذا العام، بمجرد إغلاق الصفقة، نتوقع أن نبدأ العمل مع Xbox لجلب ألقابنا إلى المزيد من اللاعبين حول العالم". عاصفة ثلجية. "ونتوقع أن نبدأ بإضافة الألعاب إلى Game Pass فى وقت ما خلال العام المقبل."





ويشير البيان إلى أسئلة محبى Xbox حول "ما إذا كانت ألعابنا القادمة والتى تم إطلاقها مؤخرًا ( التركيز على ألعابنا ) ستكون متاحة عبر Game Pass"، لكنه لا يتناول العديد من ألعاب Activision Blizzard الحالية التى تم إطلاقها منذ سنوات ويمكن إضافتها إلى اللعبة، وتمتلك Activision كتالوجًا ضخمًا من ألعاب Call of Duty الحالية والتى يتوقع الكثيرون أن تكون جزءًا من Xbox Game Pass.





لقد بذلت Microsoft قصارى جهدها لإصلاح عناوين Xbox 360 الكلاسيكية الكلاسيكية Call of Duty فى يوليو، قبل الموعد النهائى للصفقة الأصلية مباشرة، بعد أن اشتكى اللاعبون لسنوات من عدم قدرتهم على التوفيق بين الألعاب فى ألعاب مثل Call of Duty: Black Ops ولعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 الأصلية.





لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة البحتة أن يتم إصلاح ألعاب Call of Duty هذه فجأة بينما كانت Microsoft تستعد للمراحل النهائية من عملية الاستحواذ المقترحة على Activision Blizzard.





وفى كلتا الحالتين، من الواضح أننا لن نرى إصدارات Activision Blizzard الأخيرة على Xbox Game Pass هذا العام، بشرط إغلاق صفقة Microsoft قبل الموعد النهائى فى 18 أكتوبر. لا يزال لدى Activision Blizzard صفقة تسويق حصرية مع Sony لـ Call of Duty أيضًا.







وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) سابقًا أن الإصدارات الجديدة من Call of Duty لن تصل إلى Xbox Game Pass حتى عام 2025 بسبب صفقة سونى، ولكن ليس من الواضح بالضبط متى تنتهى هذه الحصرية الآن بعد أن وقعت Microsoft وSony على اتفاقية 10 جديدة صفقة Call of Duty لمدة عام مؤخرًا.