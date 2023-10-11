التمويل الكويتي - البحرين يعلن الفائز بجائزة لبشارة لشهر أغسطس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين فوز خالد علي آل محمود بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100 , 000 دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات شهر أغسطس 2023 لحساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، كما أعلن البنك الفائز بالجائزة الربع السنوية الثالثة لعام 2023 بقيمة 15 , 000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى بما في ذلك 20 جائزة بقيمة إجمالية 20 , 000 دولار أمريكي و40 جائزة من فئات لبشارة الخاصة بقيمة 500 دولار أمريكي لكل فائز. وقد حضر مراسم السحب أعضاء من إدارة البنك بوجود ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للبنك. وقد صرح حامد مشعل، مدير تنفيذي – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: «أود أن أعبر عن خالص التهاني إلى خالد آل محمود للفوز بجائزة (لبشارة) الكبرى لشهر أغسطس. كما نهنئ أيضًا السيد إبراهيم عبدالله جاسم بالفوز بالجائزة الربع السنوية الكبرى الثالثة وكافة الفائزين بالجوائز لهذا الشهر». وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا في بيت التمويل الكويتي – البحرين لتلبية تطلعات عملائنا بل وتجاوزها أيضًا. ويعد حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» مثالا يؤكد اهتمامنا بعملائنا وتعزيز مكانتهم على قمة أولوياتنا. إننا نؤمن بأن كل عملاء البنك يستحقون فرصة الفوز بالجوائز، والاستمتاع بتجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم. إننا نسعى دائمًا إلى تشجيع الابتكار وتحسين منتجاتنا وخدماتنا لضمان الارتقاء بتجربة عملائنا المصرفية وتقديم الأفضل لهم». من جانبه، عبّر خالد آل محمود عن سعادته قائلا: «أشعر بالسعادة الغامرة لفوزي بالجائزة الكبرى هذا الشهر. لم أكن أتخيل أبدًا الفوز بمثل هذا المبلغ الذي سيساعدني كثيراً، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم حساب (لبشارة). وأتوجه بكل الشكر والتقدير إلى بيت التمويل الكويتي – البحرين لإتاحة هذه الفرصة الرائعة لي. وأدعو الجميع إلى فتح حساب التوفير الاستثماري (لبشارة) لأنه يعتبر بديلا متميزًا لكل من يرغب في توفير المال والفوز أيضًا بجوائز رائعة. ولا يحتاج فتح الحساب إلى دفع رسوم، مما يجعل من السهل فتحه والاستفادة من جميع مزاياه».
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